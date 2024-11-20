Горшков о матче с Медиалигой: «Почему сборная должна с ними играть? Даже со сборной ФНЛ или Второй лиги не играли»
Юрий Горшков не поддерживает идею товарищеского матча со сборной Медиалиги.
– После матча с Брунеем многие задавались вопросом: «Зачем играть с такой сборной?»
– Это официальная игра. Считаю, что лучше играть с любой сборной, чем вообще не играть.
– Говорят про Медиалигу.
– Опять эта Медиалига. Не знаю. Сборная России никогда даже не играла со сборной ФНЛ или Второй лиги. Почему она должна играть со сборной Медиалиги? – сказал защитник «Зенита» и сборной России.
Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Чемпионат»
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