Горшков о матче с Медиалигой: «Почему сборная должна с ними играть? Даже со сборной ФНЛ или Второй лиги не играли»

Юрий Горшков не поддерживает идею товарищеского матча со сборной Медиалиги.

– После матча с Брунеем многие задавались вопросом: «Зачем играть с такой сборной?»

– Это официальная игра. Считаю, что лучше играть с любой сборной, чем вообще не играть.

– Говорят про Медиалигу.

– Опять эта Медиалига. Не знаю. Сборная России никогда даже не играла со сборной ФНЛ или Второй лиги. Почему она должна играть со сборной Медиалиги? – сказал защитник «Зенита» и сборной России.

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против