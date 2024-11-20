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Горшков о матче с Медиалигой: «Почему сборная должна с ними играть? Даже со сборной ФНЛ или Второй лиги не играли»

Юрий Горшков не поддерживает идею товарищеского матча со сборной Медиалиги.

– После матча с Брунеем многие задавались вопросом: «Зачем играть с такой сборной?»

– Это официальная игра. Считаю, что лучше играть с любой сборной, чем вообще не играть.

– Говорят про Медиалигу.

– Опять эта Медиалига. Не знаю. Сборная России никогда даже не играла со сборной ФНЛ или Второй лиги. Почему она должна играть со сборной Медиалиги? – сказал защитник «Зенита» и сборной России.

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Чемпионат»
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