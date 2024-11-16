Денис Давыдов: «Хотелось бы посмотреть на сборную России против Медиалиги. Там уровень выше, чем у Брунея, думаю»
Денис Давыдов заявил, что уровень сборной Медиалиги выше, чем у Брунея.
«Бруней, конечно, не очень сильный соперник, но надо понимать, что это нынешние реалии сборной. Вышли, сыграли – молодцы. Мне бы хотелось посмотреть на сборную России против Медиалиги, там уровень выше, чем у Брунея, я так думаю.
Почему сборная не хочет играть с ними? Что в этом такого? В Краснодаре на матч с несильной сборной приходит 27 тысяч болельщиков, против Медиалиги был бы целый стадион», – сказал бывший футболист «Спартака» Денис Давыдов.
Вчера сборная России одержала крупнейшую победу в истории, обыграв сборную Брунея (11:0).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «РБ Спорт»
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