Денис Давыдов: «Хотелось бы посмотреть на сборную России против Медиалиги. Там уровень выше, чем у Брунея, думаю»

Денис Давыдов заявил, что уровень сборной Медиалиги выше, чем у Брунея.

«Бруней, конечно, не очень сильный соперник, но надо понимать, что это нынешние реалии сборной. Вышли, сыграли – молодцы. Мне бы хотелось посмотреть на сборную России против Медиалиги , там уровень выше, чем у Брунея, я так думаю.

Почему сборная не хочет играть с ними? Что в этом такого? В Краснодаре на матч с несильной сборной приходит 27 тысяч болельщиков, против Медиалиги был бы целый стадион», – сказал бывший футболист «Спартака» Денис Давыдов.

Вчера сборная России одержала крупнейшую победу в истории, обыграв сборную Брунея (11:0).