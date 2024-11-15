Дмитрий Егоров: «Думаю, сборная просто боится с Медиалигой играть, если дворовым забить не могут»

Дмитрий Егоров считает, что сборная России боится играть со сборной Медиалиги.

«Я думаю, что сборная России просто боится с Медиалигой играть, если дворовым забить не могут.

Тут вратарь хуже, чем толстый пацан со двора.

Я просто в шоке от этих Кривцовых . У челов просто уникальный шанс статистику за сборную России сделать, а они играют просто как на отдыхе. Ничего не надо», – написал президент «БроукБойз ».

Сборная России ведет у Брунея 4:0 после первого тайма.