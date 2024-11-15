Дмитрий Егоров: «Думаю, сборная просто боится с Медиалигой играть, если дворовым забить не могут»
Дмитрий Егоров считает, что сборная России боится играть со сборной Медиалиги.
«Я думаю, что сборная России просто боится с Медиалигой играть, если дворовым забить не могут.
Тут вратарь хуже, чем толстый пацан со двора.
Я просто в шоке от этих Кривцовых. У челов просто уникальный шанс статистику за сборную России сделать, а они играют просто как на отдыхе. Ничего не надо», – написал президент «БроукБойз».
Сборная России ведет у Брунея 4:0 после первого тайма.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
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