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Никита Кривцов: «Сборная Медиалиги будет посильнее, чем команда Брунея»

Никита Кривцов считает, что уровень сборной Медиалиги выше, чем у Брунея.

«Игра с Медиалигой? Без разницы, с кем играть. Наверное, сборная Медиалиги будет посильнее, чем команда Брунея.

Знаю ли я кого-то из медиафутбола? Да. Топ-3 – Андрей Сибскана, Герман Эль Класико, Слон», – сказал полузащитник «Краснодара».

Напомним, 15 ноября сборная России одержала крупнейшую победу в истории, обыграв сборную Брунея (11:0).

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
logoсборная Брунея
logoНикита Кривцов
logoСборная России по футболу
logoWinline Медиалига
logoГерман Эль Класико
logoАндрей Сибскана
logo«Слон» Владислав Ослоновский
Сборная Медиалиги
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