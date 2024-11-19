Никита Кривцов: «Сборная Медиалиги будет посильнее, чем команда Брунея»

Никита Кривцов считает, что уровень сборной Медиалиги выше, чем у Брунея.

«Игра с Медиалигой? Без разницы, с кем играть. Наверное, сборная Медиалиги будет посильнее, чем команда Брунея.

Знаю ли я кого-то из медиафутбола? Да. Топ-3 – Андрей Сибскана, Герман Эль Класико, Слон», – сказал полузащитник «Краснодара».

Напомним, 15 ноября сборная России одержала крупнейшую победу в истории, обыграв сборную Брунея (11:0).

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против