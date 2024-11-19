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Тимур Гурцкая: «Для любой команды РПЛ прогулка с клубом Медиалиги не будет легкой»

Тимур Гурцкая высказался о потенциальном матче сборной России с командой Медиалиги.

«Мы увидели ответ на вопрос. Представляешь, после первого тайма не 5:0, как с Брунеем, а 2:2. И сколько появится вопросов.

Поэтому одно играть официальные матчи – выиграл-проиграл, ничего страшного. Другое – проиграть шоу-команде. Для любой команды высшей лиги прогулка [с клубом Медиалиги] не будет легкой. Все равно будет сопротивление.

«Амкал» сильнее Брунея, мягко скажем. Намного сильнее. Думаю, что сборная журналистов и блогеров, которая соберется, будет сильнее Брунея», – сказал футбольный агент.

Напомним, 15 ноября сборная России одержала крупнейшую победу в истории, обыграв сборную Брунея (11:0).

«Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче (2:3). В составе бело-голубых сыграли актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
Сборная Медиалиги
Тимур Гурцкая
logoсборная Брунея
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