Тимур Гурцкая: «Для любой команды РПЛ прогулка с клубом Медиалиги не будет легкой»
Тимур Гурцкая высказался о потенциальном матче сборной России с командой Медиалиги.
«Мы увидели ответ на вопрос. Представляешь, после первого тайма не 5:0, как с Брунеем, а 2:2. И сколько появится вопросов.
Поэтому одно играть официальные матчи – выиграл-проиграл, ничего страшного. Другое – проиграть шоу-команде. Для любой команды высшей лиги прогулка [с клубом Медиалиги] не будет легкой. Все равно будет сопротивление.
«Амкал» сильнее Брунея, мягко скажем. Намного сильнее. Думаю, что сборная журналистов и блогеров, которая соберется, будет сильнее Брунея», – сказал футбольный агент.
Напомним, 15 ноября сборная России одержала крупнейшую победу в истории, обыграв сборную Брунея (11:0).
«Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче (2:3). В составе бело-голубых сыграли актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
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