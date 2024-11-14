Онопко о матче сборных России и Медиалиги: «У Брунея федерация, это сборная. А Медиалига – это что?»
Виктор Онопко высказался о возможном матче сборных России и Winline Медиалиги.
– Вам интересен матч сборных России и Медиалиги?
– Нет, а зачем?
– А матч с Брунеем?
– Это федерация Брунея, это сборная. А Медиалига – это что?
– Они тоже составили бы конкуренцию.
– Какую конкуренцию? (смеется)
– По вашему Бруней составит конкуренцию выше?
– Бруней – это официальная федерация. Из этого все исходит, – заявил тренер сборной России.
Опубликовал: Илья Ковалёв
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