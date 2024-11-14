Онопко о матче сборных России и Медиалиги: «У Брунея федерация, это сборная. А Медиалига – это что?»

Виктор Онопко высказался о возможном матче сборных России и Winline Медиалиги.

– Вам интересен матч сборных России и Медиалиги?

– Нет, а зачем?

– А матч с Брунеем?

– Это федерация Брунея, это сборная. А Медиалига – это что?

– Они тоже составили бы конкуренцию.

– Какую конкуренцию? (смеется)

– По вашему Бруней составит конкуренцию выше?

– Бруней – это официальная федерация. Из этого все исходит, – заявил тренер сборной России.