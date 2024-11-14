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Онопко о матче сборных России и Медиалиги: «У Брунея федерация, это сборная. А Медиалига – это что?»

Виктор Онопко высказался о возможном матче сборных России и Winline Медиалиги.

– Вам интересен матч сборных России и Медиалиги?

– Нет, а зачем?

– А матч с Брунеем?

 – Это федерация Брунея, это сборная. А Медиалига – это что?

– Они тоже составили бы конкуренцию. 

– Какую конкуренцию? (смеется)

– По вашему Бруней составит конкуренцию выше?

– Бруней – это официальная федерация. Из этого все исходит, – заявил тренер сборной России.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
logoСборная России по футболу
logoВиктор Онопко
logoсборная Брунея
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
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