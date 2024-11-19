«Уайлд-кард в РПЛ – слишком high level, хотя в двух матчах мы бы зацепили ничейку». Игрок «Амкала» Агекян после победы над «Динамо»

Давид Агекян высказался о вероятности приглашения «Амкала» в РПЛ.

«Уайлд-кард для «Амкала» в РПЛ – это фантастика, но, мне кажется, в двух матчах чисто на эмоциях мы могли бы зацепить ничейку. Там другой уровень – надо смотреть правде в глаза: мы обыграли «Динамо», за которое играли те, кто получают мало игровой практики.

Уайлд-кард в РПЛ – это слишком high level, хотя, мне кажется, мы идем туда, в ту сторону.

Сможет ли «Амкал» оказаться в РПЛ через несколько лет? Конечно. Почему нет? Пять лет назад никто бы не подумал, что «Амкал», любительская команда, может сыграть с РПЛ, еще и выиграть.

Никогда не говори «никогда». Пусть я лучше скажу «да» и ошибусь или буду прав, чем наотмашь скажу «нет». Все возможно», – сказал нападающий «Амкала».

«Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче (2:3) на «ВТБ Арене». Игру посетили почти 19 тысяч зрителей.

Растерянная Медведева, трешток Лещука и радостный Мостовой. Что было за кадром «Динамо» – «Амкал»?

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