  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тимур Гурцкая: «После игры с Брунеем 3 игрока «Краснодара» почему-то остались дома, а игроки «Локо» поехали в Волгоград. Все должны быть в равных условиях, пусть те тоже едут»
21

Тимур Гурцкая: «После игры с Брунеем 3 игрока «Краснодара» почему-то остались дома, а игроки «Локо» поехали в Волгоград. Все должны быть в равных условиях, пусть те тоже едут»

Тимур Гурцкая считает, что не все клубы в Мир РПЛ в равных условиях.

После победы сборной России над Брунеем (11:0) Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев (по медицинским показаниям), Никита Кривцов, Иван Обляков и Федор Чалов покинули расположение команды и не примут участия в игре с Сирией.

– После игры с Брунеем три игрока «Краснодара» почему-то остались дома, а игроки «Локомотива» почему-то поехали на матч в Волгоград. 

– Три игрока ЦСКА тоже не сыграют против Сирии.

– Мы пока говорим про первую тройку. Почему игроки «Локомотива», где есть совсем молодые ребята, которым тоже в тягость эти переезды, поехали?

Черников и Агкацев – игроки основного состава «Краснодара». Кривцов – вообще непонятно, как в сборную попал, но бог с ним.

– Сколько минут отыграл Кривцов и сколько…

– Да хоть ни одной минуты не отыграл.

– Это же сравнение с «Локомотивом». Например, Пиняев и Самошников вообще не вышли на поле.

– Хорошо, но они не находятся в системе клуба. Сейчас начинается недельный цикл, у них игра со «Спартаком», ##### (блин), между прочим. Для них это ключевая игра на данном этапе. 

«Краснодар» выходит на матч с «Химками» – в недельном цикле готовятся два игрока основы. У «Локомотива» отсутствуют Батраков, Самошников, Пиняев и Карпукас.

– Карпукас отыграл полчаса против Брунея, Батраков – 13 минут.

– Важно, чтобы они тренировались в недельном цикле со своей командой. Галактионов в среду получит четырех игроков основного состава, за три дня до игры.

– Вы говорите про «Локомотив», но почему тогда не говорите о Мостовом и Караваеве, отыгравших по 90 минут с Брунеем?

– Просто у «Зенита» два игрока, а у «Локомотива» четыре. У «Зенита» домашняя игра с «Оренбургом». Или гостевая, там разницы нет. Но как будто бы это три очка в копилке, а у «Локомотива» игра со «Спартаком». 

Я бы хотел увидеть такой «Локомотив» который я видел в матче первого круга, когда они 3:1 обыграли «Спартак». Чтобы все молодые ребята были на ходу.

– Что вы предлагаете?

– Чтобы все находились в равных условиях. Если футболисты «Краснодара» были вызваны в сборную, то пусть они тоже едут в Волгоград, тренируются со сборной.

– Вы знаете их физическое состояние?

– Вообще не хочу знать.

– Но это важно.

– Окей, хорошо. У них проблемы с физическим состоянием? Пускай тогда, как в Америке, попадут в лист травмированных и пропустят две игры. Тогда все будут в одинаковых условиях, тогда у всех немедленно прошли бы все травмы.

Я бы внес такое правило в РФС, если у них есть яйца: «Все, кто получил травму перед вызовом в сборную, следующие два тура в чемпионате не должны играть».

– Вам не кажется, что вы не можете никого так экспрессивно обвинять, учитывая, что у вас на руках нет никаких данных игроков «Краснодара»?

– Пускай Черников пропустит две игры, с «Химками» и со «Спартаком», и я извиняюсь тогда, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАлександр Мостовой
logoСборная Сирии по футболу
logoОренбург
logoКраснодар
logoсборная Брунея
товарищеские матчи (сборные)
logoВячеслав Караваев
logoМихаил Галактионов
logoАлександр Черников
logoИлья Самошников
logoСергей Пиняев
logoСтанислав Агкацев
Тимур Гурцкая
logoНикита Кривцов
logoАртем Карпукас
Это футбол, брат!
logoАлексей Батраков
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гурцкая об играх России в 2025-м: «Подписана Нигерия, будет еще африканская страна. Есть контракты с Эквадором и Венесуэлой на осень, могут появиться Уругвай или Колумбия»
53сегодня, 16:18
Гурцкая о Слишковиче: «Оренбург» ошибся с тренером, через 5 туров команда будет обречена. Его взяли за то, что красиво болтает на шоу – ни истории, ни биографии, ничего»
3011 ноября, 18:45
Гурцкая о Барко: «Оказался в «Спартаке» случайно, он рассчитывал на переезд в Европу. Если бы Эсекиэль не быканул и не обиделся на агента, никогда не приехал бы в Россию»
2211 ноября, 17:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алдервейрелд ушел из сборной Бельгии из-за панической атаки: «Я подумал, что у меня случится сердечный приступ, что мне конец. Сердце билось со скоростью 1000 ударов в минуту»
517 минут назад
Лаутаро, Зиркзе и Леау претендуют на приз форварду года в Серии А, Мхитарян и Дибала – полузащитнику, Тео и Бремер – защитнику, Меньян и Зоммер – вратарю
522 минуты назад
Карпин о 30:0 в 5 последних матчах сборной: «Это ни о чем, нужно понимать, с кем мы играем. Больше смотрим на качество игры, а не на результат»
1741 минуту назад
«Мне нравится узнавать, что делали диктаторы – Мобуту, немец, Сталин». Дембеле о документальных фильмах
7249 минут назад
Зарплата Мусиалы может вырасти до 25 млн евро в год до вычета налогов. За 4 сезона «Бавария» может потратить на Джамала 120 млн евро
550 минут назад
Россию не допустят к жеребьевке отбора ЧМ-2026 («Матч ТВ»)
197сегодня, 17:02
«Ювентус» может продать Влаховича зимой, если получит хорошее предложение и найдет замену. Туринцы хотят до конца декабря продлить контракт с форвардом, но прогресса нет
13сегодня, 16:55
Мостовой не будет смотреть матч с Сирией: «Кто-то знает, что у них за команда? Где играют? Это вообще ужас. А эти комментаторы с пеной у рта… Ну это вообще смешно, ребята»
17сегодня, 16:46
Адиев о словах Черчесова про «бесхозную» сборную Казахстана: «Они меня немного задевают. Получается, работа мной и федерацией не проводилась до него?»
14сегодня, 16:36
Тедеско получит 750 000 евро, если Бельгия его уволит. У сборной 1 победа в 8 последних матчах
19сегодня, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Журова о России на ЧМ-2026: «Участие сборной будет зависеть от Трампа. Но участвовать надо только с флагом и гимном»
4 минуты назад
Аморим и большая часть его штаба получили визы. Португалец провел первую тренировку в «МЮ»
212 минут назад
Пол Паркер: «Сака переоценен и всегда выглядит травмированным, особенно когда «Арсенал» проигрывает. Такие, как Смит-Роу, нужны клубу больше, чем Букайо и Мартинелли»
8сегодня, 16:40
Матч за Суперкубок Франции пройдет в Катаре 5 января. Сыграют «ПСЖ» и «Монако»
4сегодня, 16:22
Алаева беспокоит возможный уход Карпина из «Ростова»: «Яркий человек, большой профессионал. У нас не так много звезд, это будет потеря. Но понимаю, что жить в таком режиме невыносимо»
11сегодня, 15:53
У Евсеева ухудшилось зрение после нападения: «Доктора сказали, что есть проблемы»
4сегодня, 15:40
Товарищеский матч. Россия U21 разгромила «Сан-Кристован», Никишин сделал хет-трик
7сегодня, 15:10
Погба хочет играть в топ-5 лиг Европы и надеется вернуться в сборную Франции. Контакты с клубами уже были
12сегодня, 15:10
Кейн сфотографировался со своей статуей в Лондоне. Ее открыли в спортивном центре, где Харри начал заниматься футболом
5сегодня, 14:59Фото
Хорватия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3сегодня, 14:55