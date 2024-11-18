Тимур Гурцкая: «После игры с Брунеем 3 игрока «Краснодара» почему-то остались дома, а игроки «Локо» поехали в Волгоград. Все должны быть в равных условиях, пусть те тоже едут»

Тимур Гурцкая считает, что не все клубы в Мир РПЛ в равных условиях.

После победы сборной России над Брунеем (11:0) Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев (по медицинским показаниям), Никита Кривцов, Иван Обляков и Федор Чалов покинули расположение команды и не примут участия в игре с Сирией.

– После игры с Брунеем три игрока «Краснодара» почему-то остались дома, а игроки «Локомотива» почему-то поехали на матч в Волгоград.

– Три игрока ЦСКА тоже не сыграют против Сирии.

– Мы пока говорим про первую тройку. Почему игроки «Локомотива», где есть совсем молодые ребята, которым тоже в тягость эти переезды, поехали?

Черников и Агкацев – игроки основного состава «Краснодара». Кривцов – вообще непонятно, как в сборную попал, но бог с ним.

– Сколько минут отыграл Кривцов и сколько…

– Да хоть ни одной минуты не отыграл.

– Это же сравнение с «Локомотивом». Например, Пиняев и Самошников вообще не вышли на поле.

– Хорошо, но они не находятся в системе клуба. Сейчас начинается недельный цикл, у них игра со «Спартаком», ##### (блин), между прочим. Для них это ключевая игра на данном этапе.

«Краснодар» выходит на матч с «Химками» – в недельном цикле готовятся два игрока основы. У «Локомотива» отсутствуют Батраков, Самошников, Пиняев и Карпукас.

– Карпукас отыграл полчаса против Брунея, Батраков – 13 минут.

– Важно, чтобы они тренировались в недельном цикле со своей командой. Галактионов в среду получит четырех игроков основного состава, за три дня до игры.

– Вы говорите про «Локомотив», но почему тогда не говорите о Мостовом и Караваеве, отыгравших по 90 минут с Брунеем?

– Просто у «Зенита» два игрока, а у «Локомотива» четыре. У «Зенита» домашняя игра с «Оренбургом». Или гостевая, там разницы нет. Но как будто бы это три очка в копилке, а у «Локомотива» игра со «Спартаком».

Я бы хотел увидеть такой «Локомотив» который я видел в матче первого круга, когда они 3:1 обыграли «Спартак». Чтобы все молодые ребята были на ходу.

– Что вы предлагаете?

– Чтобы все находились в равных условиях. Если футболисты «Краснодара» были вызваны в сборную, то пусть они тоже едут в Волгоград, тренируются со сборной.

– Вы знаете их физическое состояние?

– Вообще не хочу знать.

– Но это важно.

– Окей, хорошо. У них проблемы с физическим состоянием? Пускай тогда, как в Америке, попадут в лист травмированных и пропустят две игры. Тогда все будут в одинаковых условиях, тогда у всех немедленно прошли бы все травмы.

Я бы внес такое правило в РФС, если у них есть яйца: «Все, кто получил травму перед вызовом в сборную, следующие два тура в чемпионате не должны играть».

– Вам не кажется, что вы не можете никого так экспрессивно обвинять, учитывая, что у вас на руках нет никаких данных игроков «Краснодара»?

– Пускай Черников пропустит две игры, с «Химками» и со «Спартаком», и я извиняюсь тогда, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.