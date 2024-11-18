Пономарев о выплатах РФС Брунею: «Зачем мы так унижаемся? Деньги даем, они по кабакам спокойно ходят. Стыдно! Это они нас должны упрашивать к ним приехать, а не мы их»

Владимир Пономарев осудил РФС за выплаты сборной Брунея.

– Вы говорили, что не будете смотреть матч с Брунеем…

– Все-таки посмотрел. Но только первый тайм! Дальше не смог. Ну что там можно анализировать? Никакая игра! Никому такие матчи вообще не нужны! Пригласите кого-то с островов Зеленого мыса тогда еще…

Ну зачем мы так унижаемся? Еще и все оплачиваем игрокам Брунея! Вы чего? Деньги им даем какие-то… Они по кабакам спокойно ходят. Как это? Стыдно! Разве можно так унижаться? Это они нас должны упрашивать к ним приехать, а не мы их. Не понимаю я такой политики, – сказал бывший защитник ЦСКА.