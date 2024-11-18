  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о матче с Сирией: «Россия выиграет 7:0. Комментировать нечего, как и в игре с людьми из Брунея»
1

Мостовой о матче с Сирией: «Россия выиграет 7:0. Комментировать нечего, как и в игре с людьми из Брунея»

Александр Мостовой спрогнозировал исход матча сборных России и Сирии.

Команды встретятся в Волгограде 19 ноября. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

«Не буду смотреть матч с Сирией, Россия выиграет со счетом 7:0.

В принципе, по поводу предстоящей встречи так же нечего комментировать, как и в игре с людьми из Брунея. Именно людьми, а не футболистами. Потому что брунейцы – не профессионалы, а любители. В любом случае, не надо всерьез воспринимать эти результаты. Сыграли и забыли», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАлександр Мостовой
logoСборная Сирии по футболу
logoсборная Брунея
товарищеские матчи (сборные)
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Россия договорилась с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией о проведении матчей в 2025-м (Mash)
117 минут назад
Петр Зелиньски: «Роналду – один из лучших в истории, захотелось фото. Мы проиграли матч, но что я должен был сделать? Забиться в угол?»
1521 минуту назад
Лига наций. Испания против Швейцарии, Португалия в гостях у Хорватии, Сербия – Дания
1529 минут назад
Как проект из Владимира уже больше 20 лет помогает детям с инвалидностью осваивать спорт и самостоятельный быт
34 минуты назадСпецпроект
Ограблен 18-летний Иленикена из «Монако»: у форварда на улице забрали обувь и iPhone и угнали Volkswagen Golf. Преступники сразу врезались в припаркованную машину и ушли пешком
1735 минут назад
Депутат Свищев: «В УЕФА и ФИФА превалирует русофобство. Чувствуется «хозяйская» рука. Израиль продолжает играть, хотя вроде обе страны – участники конфликтов»
6954 минуты назад
Билич о Роналду: «Может, он и не лучший, но он великий. Одним людям Месси нравится больше, другим – он. Криштиану невероятен, у него есть все»
1659 минут назад
«Зенит» может выступить на международном турнире в Катаре зимой 2025-го («Чемпионат»)
5сегодня, 18:26
Россию не допустят к жеребьевке отбора ЧМ-2026 («Матч ТВ»)
271сегодня, 18:19
«Проиграть 1:5 и просить у Роналду фото? У парня, который нас поимел? Неужели нет ни капли чести?» Бонк о снимке Залевского и Зелиньского с Криштиану
54сегодня, 18:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Я сказал Балотелли, что назначу его капитаном – он ответил, что будет работать в полную силу. На следующий день он проспал». Экс-тренер «Сьона» Челестини о Марио
725 минут назад
Евсеев о самочувствии после нападения: «Со зрением пока плохо, но оно вернулось. Попробуйте прыснуть перцовым баллончиком – поймете, что это такое»
1145 минут назад
Индзаги, Гасперини и Мотта поборются за приз тренеру года в Серии А, «Интер», «Ювентус» и «Аталанта» – за награду лучшему клубу
146 минут назад
Хорватия – Португалия. Модрич и Леау играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
349 минут назад
Испания – Швейцария. Педри, Джака, Мората играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
149 минут назад
Менеджер нигерийской федерации о матче с Россией: «Он возможен весной. Никаких документов еще не подписано»
5сегодня, 18:07
Аморим и большая часть его штаба получили визы. Португалец провел первую тренировку в «МЮ»
6сегодня, 17:50
Пол Паркер: «Сака переоценен и всегда выглядит травмированным, особенно когда «Арсенал» проигрывает. Такие, как Смит-Роу, нужны клубу больше, чем Букайо и Мартинелли»
15сегодня, 16:40
Матч за Суперкубок Франции пройдет в Катаре 5 января. Сыграют «ПСЖ» и «Монако»
4сегодня, 16:22
Алаева беспокоит возможный уход Карпина из «Ростова»: «Яркий человек, большой профессионал. У нас не так много звезд, это будет потеря. Но понимаю, что жить в таком режиме невыносимо»
10сегодня, 15:53