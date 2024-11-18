Мостовой о матче с Сирией: «Россия выиграет 7:0. Комментировать нечего, как и в игре с людьми из Брунея»
Александр Мостовой спрогнозировал исход матча сборных России и Сирии.
Команды встретятся в Волгограде 19 ноября. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
«Не буду смотреть матч с Сирией, Россия выиграет со счетом 7:0.
В принципе, по поводу предстоящей встречи так же нечего комментировать, как и в игре с людьми из Брунея. Именно людьми, а не футболистами. Потому что брунейцы – не профессионалы, а любители. В любом случае, не надо всерьез воспринимать эти результаты. Сыграли и забыли», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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