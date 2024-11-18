Пивоваров о переговорах с Медведевой»: «Мы предложили, она тут же согласилась. Женя проявила большую самоотверженность и преданность «Динамо»

Павел Пивоваров высказался об участии Евгении Медведевой в матче с «Амкалом».

– Как вы уговаривали сыграть Евгению Медведеву?

– Она приехала с ледового шоу специально, чтобы принять участие в матче. Мы предложили, она тут же согласилась. Не было долгого процесса уговаривания. Вопрос был только в том, чтобы она успела. Она проявила большую самоотверженность и преданность «Динамо».

– Изменилось ли отношение болельщиков и игроков «Динамо» к медиафутболу за последние годы?

– У тех, кто болеет давно и долго, более консервативный подход. Они бойкотируют официальные матчи «Динамо», не думаю, что их было много сегодня, несмотря на то, что никаких ограничений не было. Но мы видели, что болельщики, которые ходят на «Динамо», пришли и на этот матч. Да, такой формат ориентирован на молодую аудиторию. Но мы проводили и Братский кубок, который был больше на семейную аудиторию и традиционных болельщиков. Мы работаем со всеми категориями болельщиков и всех ждем.

– Переломить отношение аудитории к медиафутболу не получается?

– В этом нет задачи. Нет цели поменять чье-то мнение. Мы же не министерство образования.

– «Динамо» – «Амкал» – шоу-матч. Но в каком матче было больше шоу: «Динамо» – «Амкал» или Россия – Бруней?

– Мне не удалось посмотреть матч Россия – Бруней, я видел только результат. На Россия – Бруней пришло много людей, было забито много голов. Можно так сказать.

– На «Динамо» – «Амкал» тоже пять голов и много людей.

– (смеется). Я все-таки работаю в «Динамо» и занимался организацией и подготовкой этого матча. Мой фокус был направлен на «Динамо» – «Амкал», не могу тут быть объективным, – сказал гендиректор «Динамо» в интервью корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.

«Амкал» обыграл «Динамо» в товарищеском матче (3:2). В составе бело-голубых сыграли актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева.

Растерянная Медведева, трешток Лещука и радостный Мостовой. Что было за кадром «Динамо» – «Амкал»?