  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Пивоваров о переговорах с Медведевой»: «Мы предложили, она тут же согласилась. Женя проявила большую самоотверженность и преданность «Динамо»
2

Пивоваров о переговорах с Медведевой»: «Мы предложили, она тут же согласилась. Женя проявила большую самоотверженность и преданность «Динамо»

Павел Пивоваров высказался об участии Евгении Медведевой в матче с «Амкалом».

– Как вы уговаривали сыграть Евгению Медведеву?

– Она приехала с ледового шоу специально, чтобы принять участие в матче. Мы предложили, она тут же согласилась. Не было долгого процесса уговаривания. Вопрос был только в том, чтобы она успела. Она проявила большую самоотверженность и преданность «Динамо».

– Изменилось ли отношение болельщиков и игроков «Динамо» к медиафутболу за последние годы?

– У тех, кто болеет давно и долго, более консервативный подход. Они бойкотируют официальные матчи «Динамо», не думаю, что их было много сегодня, несмотря на то, что никаких ограничений не было. Но мы видели, что болельщики, которые ходят на «Динамо», пришли и на этот матч. Да, такой формат ориентирован на молодую аудиторию. Но мы проводили и Братский кубок, который был больше на семейную аудиторию и традиционных болельщиков. Мы работаем со всеми категориями болельщиков и всех ждем.

– Переломить отношение аудитории к медиафутболу не получается?

– В этом нет задачи. Нет цели поменять чье-то мнение. Мы же не министерство образования.

– «Динамо» – «Амкал» – шоу-матч. Но в каком матче было больше шоу: «Динамо» – «Амкал» или Россия – Бруней?

– Мне не удалось посмотреть матч Россия – Бруней, я видел только результат. На Россия – Бруней пришло много людей, было забито много голов. Можно так сказать.

– На «Динамо» – «Амкал» тоже пять голов и много людей.

– (смеется). Я все-таки работаю в «Динамо» и занимался организацией и подготовкой этого матча. Мой фокус был направлен на «Динамо» – «Амкал», не могу тут быть объективным, – сказал гендиректор «Динамо» в интервью корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.

«Амкал» обыграл «Динамо» в товарищеском матче (3:2). В составе бело-голубых сыграли актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева.

Растерянная Медведева, трешток Лещука и радостный Мостовой. Что было за кадром «Динамо» – «Амкал»?

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoсборная Брунея
logoЕвгения Медведева
logoАмкал
Павел Пивоваров
logoWinline Медиалига
BetBoom Братский Кубок
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Медведева спросила: «Как мне отсюда уйти?» Хотел с ней футболками поменяться, а она сказала, что хочет на память оставить». Фил Воронин о матче с «Динамо»
27сегодня, 15:43
«Для меня игра закончилась после травмы Костюкова. Это может быть и конец карьеры». Личка о травме форварда «Амкала»
1сегодня, 12:49
Растерянная Медведева, трешток Лещука и радостный Мостовой. Что было за кадром «Динамо» – «Амкал»?
23сегодня, 11:30
«Амкал» сенсационно обыграл «Динамо». На победу медийного клуба давали кэф 16.00
2сегодня, 08:55
Пивоваров о Медведевой в матче с «Амкалом»: «Медийная составляющая. Она хотела сыграть, будучи амбассадором и болельщицей «Динамо». Деревянко было тяжело, он сказал, что чуть не умер» 
6сегодня, 04:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хавбек «БроукБойз» Черный – игрок Lit Energy
сегодня, 17:17
«Медведева спросила: «Как мне отсюда уйти?» Хотел с ней футболками поменяться, а она сказала, что хочет на память оставить». Фил Воронин о матче с «Динамо»
27сегодня, 15:43
Сибскана объявил об уходе из «Амкала». У него был пожизненный контракт клубом
4сегодня, 13:36
«Для меня игра закончилась после травмы Костюкова. Это может быть и конец карьеры». Личка о травме форварда «Амкала»
1сегодня, 12:49
Панов продлил контракт с «Амкалом» до конца 2025-го. Тренер отказался от работы ассистентом в клубе РПЛ
5сегодня, 11:27
Прокоп – на вопрос о переходе в «Амкал»: «Будем общаться. Панов меня посмотрел за эти 4 тренировки, сделал выводы»
сегодня, 10:15
Нападающий «Амкала» Пича: «Мне было проще играть с «Динамо», чем против медийных команд или ФНЛ. В РПЛ более умный футбол, а в лигах пониже – силовой»
13сегодня, 09:01
Форвард «Амкала» Костюков пропустит до года из-за тяжелой травмы. У него открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей
25вчера, 19:31
Александр Мостовой: «Амкал» Бруней 5:0 обыграет, а, может, и больше. Там люди вообще не знают, что такое футбол»
3вчера, 19:20
Прокоп о победе над «Динамо»: «Если квадроберы обыгрывают команду, то кто это тогда? Мне было бы стыдно на их месте»
69вчера, 17:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Сборная Брунея, мы ждем тебя. Готовы сами приехать». Президент «Амкала» Герман после победы над «Динамо»
7 минут назад
Rocket Team Мозгова обыграла Dawgs и встретится с Hoops, AUF выбил Players Club и сыграет с Alikson Team Седоковой. Результаты 1/4 финала Media Basket
1вчера, 19:40
18 778 зрителей на «Динамо» – «Амкал» – в топ-3 по посещаемости матчей медиакоманд против РПЛ. Рекорд был установлен также на «ВТБ Арене»
1вчера, 18:41
В матче «Динамо» – «Амкал» будет неограниченное количество замен. При ничьей – серия буллитов
вчера, 13:13
На матч «Динамо» – «Амкал» реализовано около 20 000 билетов
2вчера, 11:51
«Родина Медиа» выбила GOATS, Underground Bizne$ проиграли Players Club. Результаты плей-ин Лига Ставок Media Basket
16 ноября, 19:48
Президент Медиалиги Осипов о встрече «Амкала» с бело-голубыми: «Cледующий матч мы проведем между «Динамо» и звездами медиафутбола. Шансы на победу у нас точно увеличатся»
116 ноября, 19:19
ФК «10» проиграл в товарищеском матче брестсткому «Динамо». На матче присутствовало 4 тысячи зрителей
216 ноября, 18:20
Денис Давыдов: «Хотелось бы посмотреть на сборную России против Медиалиги. Там уровень выше, чем у Брунея, думаю»
716 ноября, 16:29
Прокоп может отправиться с профессиональной «Родиной» на зимние сборы
616 ноября, 14:54