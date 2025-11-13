Дмитрий Егоров: «Гаранин переламывает Lit Energy и избавляется от лидеров»

Дмитрий Егоров: Гаранин переламывает Lit Energy.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров заявил, что главный тренер Lit Energy перестраивает клуб под себя.

«Почему Гайнулла решил уйти из Lit Energy? Очевидно, что у многих футболистов были проблемы с Вадимом Гараниным . Он очень экспрессивный тренер, и ходили слухи, что он мог уйти с тренировок, так как ему не нравилось, как команда выполняла упражнения.

Мы слышали его установки по ходу игр: на 10-й минуте чистого времени он заходил в круг и говорил, что футболисты не справляются, не выполняют задачи, и его бесит их игра. После этого команда часто начинала играть лучше и добивалась результата.

Но между Гараниным и игроками была какая-то недосказанность. Возможно, именно по этой причине покинули команду Ренат Гайнуллин, Вадим Черный и Игнат Дмитриев.

Думаю, они не последние. Гаранин перестраивает и переламывает клуб под себя, избавляясь от тех людей, которые были в команде давно, были лидерами и влияли на раздевалку», – заявил президент «БроукБойз ».