0

Дмитрий Егоров: «Гаранин переламывает Lit Energy и избавляется от лидеров»

Дмитрий Егоров: Гаранин переламывает Lit Energy.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров заявил, что главный тренер Lit Energy перестраивает клуб под себя.

«Почему Гайнулла решил уйти из Lit Energy? Очевидно, что у многих футболистов были проблемы с Вадимом Гараниным. Он очень экспрессивный тренер, и ходили слухи, что он мог уйти с тренировок, так как ему не нравилось, как команда выполняла упражнения.

Мы слышали его установки по ходу игр: на 10-й минуте чистого времени он заходил в круг и говорил, что футболисты не справляются, не выполняют задачи, и его бесит их игра. После этого команда часто начинала играть лучше и добивалась результата.

Но между Гараниным и игроками была какая-то недосказанность. Возможно, именно по этой причине покинули команду Ренат Гайнуллин, Вадим Черный и Игнат Дмитриев.

Думаю, они не последние. Гаранин перестраивает и переламывает клуб под себя, избавляясь от тех людей, которые были в команде давно, были лидерами и влияли на раздевалку», – заявил президент «БроукБойз».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
logoВадим Черный
logoДмитрий Егоров
logoВадим Гаранин
logoБроукБойз
logoРенат Гайнуллин
logoLit Energy
Игнат Дмитриев
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2Drots не могут договориться с Шахом. Клуб предлагает около 100 тысяч рублей в месяц
вчера, 16:50
Федор Смолов: «Желаю «Зениту» отпраздновать столетие, так что пусть станут чемпионами в следующем сезоне. 26/27, столетие – красивая дата»
вчера, 13:44
Гаранин назвал клоуном и петрушкой бывшего игрока Lit Energy Гайнуллу после перехода хавбека в ФК «10» Мусагалиева
вчера, 11:56
Главные новости
Глушаков включил Семина, Коусейру и Капелло в тройку сильнейших тренеров. «Спартак», «Локо» и СКА – «клубы в сердечке»
сегодня, 17:38
Состав сборной ФНЛ выберут в интернете. Команда сыграет с Медиалигой в Абхазии 5 декабря
сегодня, 15:50
«Азамат запомнился только агрессией». Fikus не считает Мусагалиева «Персоной года»
сегодня, 15:24
Денис Глушаков: «Легко возглавлю «Спартак», Станкович до моего уровня не дотягивает. Мы фишечки расставим, покажем, как все двигается. Как в бане: раки – это игроки»
сегодня, 14:30
Ари: «Мой контракт с «БроукБойз» закончился. Пока что не знаю, что будет дальше»
сегодня, 14:09
WINLINE Суперкубок Медиалиги пройдет в Минске на стадионе «Динамо». «Амкал» встретится c ФК «10»
сегодня, 13:14
Панов, Лактионов или Гаранин? Голосуй за лучшего тренера года в медиафутболе
сегодня, 12:02
Егоров о Басте: «Овчинников долгое время тренировал ЦСКА – команду, за которую Баста болеет. Сомневаюсь, что он его не узнал»
сегодня, 11:37
Пушка Полунина или крученый от Самылы? Выбираем лучший гол года в медиафутболе
сегодня, 11:00
«Я не отмеряю шаги, как Роналду: ноги у меня кривые – могу то 2 шага сделать, то 3. Ниппель смотрит на ворота – тогда мяч летит хорошо, как «блудный сын». Глушаков об ударах
сегодня, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Балтика» вновь пригласила на просмотр форварда «Матч ТВ» Сичкара
51 минуту назад
Баста о СКА в Медиалиге: «Мы постоянно играем, мы на виду и на слуху»
вчера, 19:01
Стогниенко потренировался со звездой «Амкала» Мавриным. Полузащитник проводит индивидуальные тренировки
вчера, 18:09Фото
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17
«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
8 ноября, 19:10
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
8 ноября, 18:36
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
8 ноября, 13:54
Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»
8 ноября, 13:01
Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
7 ноября, 15:14
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
6 ноября, 13:16