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  • Пивоваров о Медведевой в матче с «Амкалом»: «Медийная составляющая. Она хотела сыграть, будучи амбассадором и болельщицей «Динамо». Деревянко было тяжело, он сказал, что чуть не умер» 
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Пивоваров о Медведевой в матче с «Амкалом»: «Медийная составляющая. Она хотела сыграть, будучи амбассадором и болельщицей «Динамо». Деревянко было тяжело, он сказал, что чуть не умер» 

Гендиректор «Динамо» объяснил участие Евгении Медведевой в матче с «Амкалом» (2:3).

«Медведева — медийная составляющая. Она хотела сыграть, будучи амбассадором и болельщицей. Успела после шоу приехать уже в ходе матча.

Конечно, мы прорабатываем взаимодействие с медиафутбольными клубами. Ждите. У нас много планов и идей. Хотим взаимодействовать с медиаклубами и аудиторией. «Динамо» продолжит эту работу.

Деревянко сыграл больше, чем было запланировано. Ему было тяжело, он сказал, что чуть не умер. Наши болельщики его поддерживали», — сказал Павел Пивоваров.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: &laquo;Матч ТВ&raquo;
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