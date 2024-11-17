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Лещук об игре с «Амкалом»: «Мы не артисты. Футбол есть, но все, что вокруг… Дарт Вейдер ходит, Деревянко, Медведева»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился впечатлениями об игре с «Амкалом».

«Динамо» и «Амкал» проводят шоу-матч Winline сквозь вселенные на «ВТБ Арене» (2:3, второй тайм).

«Футбол есть, он хороший, но все, что вокруг… Дарт Вейдер у скамеек ходит, музыка во время игры, Деревянко, Медведева… Тяжело футбол воспринимать со всем этим.

У нас идет подготовка к игре с «Факелом». Мы серьезно готовимся, это работа, тяжело, а такие игры с «Амкалом» — шоу, развлечение.

Мы не артисты, чтобы во всем этом принимать участие. «Амкал» – молодцы, хорошие футболисты. Для них это другая подготовка, они кайфуют и играют в футбол.

Но я так же выйду во двор играть, так как для меня это не работа. Я выхожу и делаю что хочу, как игроки «Амкала».

Футболистам «Динамо», кто постоянно играет, тяжело воспринимать это все всерьез: лишний раз не идешь в стык, в голове игру в чемпионате держишь.

Пропускаем от «Амкала»? Главное – забить больше. У нас сейчас Медведва выйдет – мы с девочкой играем», – сказал вратарь «Динамо».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
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