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Евгения Медведева сыграла за «Динамо» с «Амкалом». Она получила капитанскую повязку после выхода на замену

Евгения Медведева сыграла в футбол за московское «Динамо».

Бело-голубые уступили медиафутбольному клубу в шоу-матче Winline сквозь вселенные (2:3).

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла на замену на 90-й минуте. Ей передали капитанскую повязку.

Она провела на поле несколько минут и однажды получила мяч после ввода из аута.

В первом тайме за «Динамо» сыграл актер Павел Деревянко.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Сравнения с квадроберами, Медведева на поле, 17 тысяч билетов продано. Главное вокруг «Динамо» – «Амкал»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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