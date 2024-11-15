Наташу Королеву пригласили на матч «Динамо» – «Амкал»: «Они не пара, не пара, если честно»
Winline сквозь вселенные – шоу-матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене» 17 ноября, начало – в 17:00.
«Меня пригласили на матч «Динамо» – «Амкал», и я решила посмотреть обзор их матча с 2Drots, поскольку раньше видела много новостей об этой игре.
Что хочу сказать... «Амкал» и «Динамо» – они, если честно, не пара, не пара, не пара. Наколдую на хорошую игру и яркое шоу в исполнении моего любимого «Динамо», чтобы болельщикам было интересно», – рассказала певица.
Перед матчем выступят рэпер OG Buda и музыкальная группа Cream Soda.
За бело-голубых сыграют российский актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева. В составе «Амкала» выйдет экс-звезда клуба Прокоп.
Перед матчем пройдет автограф-сессия с участием Дмитрия Скопинцева и президента «Амкала» Германа Эль Класико.
«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).
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