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Наташу Королеву пригласили на матч «Динамо» – «Амкал»: «Они не пара, не пара, если честно»

Певица Наташа Королева может посетить шоу-матч «Динамо» – «Амкал».

Winline сквозь вселенные – шоу-матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене» 17 ноября, начало – в 17:00. 

«Меня пригласили на матч «Динамо» – «Амкал», и я решила посмотреть обзор их матча с 2Drots, поскольку раньше видела много новостей об этой игре.

Что хочу сказать... «Амкал» и «Динамо» – они, если честно, не пара, не пара, не пара. Наколдую на хорошую игру и яркое шоу в исполнении моего любимого «Динамо», чтобы болельщикам было интересно», – рассказала певица.

Перед матчем выступят рэпер OG Buda и музыкальная группа Cream Soda.

За бело-голубых сыграют российский актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева. В составе «Амкала» выйдет экс-звезда клуба Прокоп

Перед матчем пройдет автограф-сессия с участием Дмитрия Скопинцева и президента «Амкала» Германа Эль Класико.

«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
ВТБ Арена
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoДмитрий Скопинцев
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoWinline Медиалига
logoПрокоп
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