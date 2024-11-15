Наташу Королеву пригласили на матч «Динамо» – «Амкал»: «Они не пара, не пара, если честно»

Певица Наташа Королева может посетить шоу-матч «Динамо» – «Амкал».

Winline сквозь вселенные – шоу-матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене » 17 ноября, начало – в 17:00.

«Меня пригласили на матч «Динамо » – «Амкал », и я решила посмотреть обзор их матча с 2Drots, поскольку раньше видела много новостей об этой игре.

Что хочу сказать... «Амкал» и «Динамо» – они, если честно, не пара, не пара, не пара. Наколдую на хорошую игру и яркое шоу в исполнении моего любимого «Динамо», чтобы болельщикам было интересно», – рассказала певица.

Перед матчем выступят рэпер OG Buda и музыкальная группа Cream Soda .

За бело-голубых сыграют российский актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева. В составе «Амкала» выйдет экс-звезда клуба Прокоп .

Перед матчем пройдет автограф-сессия с участием Дмитрия Скопинцева и президента «Амкала» Германа Эль Класико .

«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).