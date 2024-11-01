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Райзен попросил Гаджиева организовать бой между судьей Чембулатовым и футболистом Сохиевым. Арбитр готов подраться с обоими президентами «Броуков»

Райзен попросил организовать бой между судьей и футболистом «БроукБойз».

Арбитр Максим Чембулатов работал на матче 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги между «БроукБойз» и «Титаном» (0:1).

Во втором тайме рефери не назначил пенальти в ворота «Титана» после падения Сергея Зубкова в штрафной, за что подвергся оскорблениям и жесткой критике со стороны представителей «Броуков».

«Хотим бой провести с судьей Максимом Чембулатовым, есть желание наказать его за допущенную ошибку.

Артур Сохиев его проучит. Крайне сомневаюсь, что данный человек примет вызов, но попытка не пытка. Максим, будь добр, соглашайся.

Камил, просьба организовать этот бой, надеюсь, он украсит медиафутбольный кард», – написал президент «Броуков» Райзен.

«Судья Чембулатов хотел прописать представителям «Броуков». Он большой, боец, угрожающего вида. Маскулинный.

В том матче с «Титаном» 20 минут грязного времени провел Артур Сохиев. Парень, который вполне недавно играл в РПЛ за «Ростов».

Что ж: раз у Чембулатова было желание кому-то втащить, раз он любит трэшток и медийность, то нет ничего проще, чем принять предложение Сохиева и принять участие в поединке.

Сохиев – не боксер, а футболист. Только что играл в Премьер-лиге Армении. Просто чуть не в форме и с лишним», – добавил второй руководитель «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

Чембулатов ответил на предложение «Броуков».

«Выйду на бой с Райзеном и Егоровым. Может, у них будет шанс. Я готов выйти один против двоих, Райзена и Егорова, а не против их футбика. Они разгоняют, пусть они и отвечают.

Готов выйти на этот бой за 1 000 000 рублей. На подготовку мне понадобится месяц», – приводит слова рефери канал 13Team.

В сентябре Камил Гаджиев анонсировал турнир по ММА среди медиафутболистов, который пройдет в начале 2025 года.

«Боковые, вас на «Авито» ищут?» Ооочень странное решение судьи в Кубке Медиалиги – из-за него вылетели «Броуки»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Райзена
logoсудьи
logoКамил Гаджиев
logoДмитрий Егоров
logoАртур Сохиев
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoFight Nights
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoWinline Кубок Медиалиги
Максим Чембулатов
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