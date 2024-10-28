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  • «Броуки» проиграли из-за президентов. Решение не поставить пенальти – это отношение к ним как к негодяям». Звездин о вылете «БроукБойз»
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«Броуки» проиграли из-за президентов. Решение не поставить пенальти – это отношение к ним как к негодяям». Звездин о вылете «БроукБойз»

Игорь Звездин высказался о вылете «БроукБойз» в 1/4 финала Winline Кубка Лиги.

«Броуки» проиграли «Титану» из-за президентов. Решение не поставить пенальти – это отношение к ним как к негодяям.

Когда ты называешь футболиста Игнатьева «сын шлюхи», регулярно используешь конструкции «я дам Маврину в рот», «я тебя #####», то естественным образом вызываешь тотальное неприятие у человека с традиционными ценностями.

Максим Чембулатов производит впечатление человека, для которого традиционные ценности имеют значение. Об этом говорят его приветы семье в трансляции, его физическая форма как мужчины, его укоры Райзену, что они могут только «#########» [оскорблять] для медиаповодов, но не вывозят один на один.

Справедливо ли то, что личная неприязнь повлияла на решение в игре? Нет.

Но это просто ответка, которая в этот раз имела и финансовые последствия. Клуб мог претендовать и на квартиры, и на призовой фонд за победу (по договоренности у них была дележка между клубом и всеми игроками за все призы). В общем до 40 млн рублей могли собрать.

Ну и разве можно так чистить карму? Целый ролик сняли, что, мол, восстановим справедливость, дадим премиальные участникам общего достижения. Наскребли, конечно, далеко от адекватной оценки вклада в формирование команды. Мои 15 месяцев у руля – 70 тысяч рублей, 2 игры Дьяка – 150 тысяч.

Жадность – дело такое. Но даже про эти деньги решили забыть. Стыдоба. Деньги я ваши отдам тем, кому они нужнее. Но вы-то уж не хороните себя перед судьбой. По счетам надо платить. А то так и проклятие четвертьфиналов не долго возродить», – написал главный тренер Rocket Team.

Игорь Звездин возглавлял «БроукБойз» с 3-го сезона Медиалиги. Клуб уволил тренера перед ответным матчем с Fight Nights в 1/2 финала пятого сезона Медиалиги, в котором «Броуки» стали чемпионами.

«Боковые, вас на «Авито» ищут?» Ооочень странное решение судьи в Кубке Медиалиги – из-за него вылетели «Броуки»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Игоря Звездина
logoВиталий Дьяков
брань
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoВасилий Маврин
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoЛФК «Титан»
logoИгорь Звездин
logoRocket Team
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