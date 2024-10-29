Райзен предложил создать судейскую коллегию, которая поможет принять решение в спорных эпизодах: «Три судьи звонят арбитру: «Братишка, ты в пылу эмоций не видишь фол»
«Если у нас есть критичная вещь в играх на вылет или последнем туре группового этапа – есть судейская коллегия. Сделайте ее из трех-четырех квалицированных судей, которые будут смотреть эти матчи. Если принимается спорное решение, у команд есть право на пять минут провести созвон, где судьи скажут свое мнение главному арбитру.
Чтобы в ключевой момент матча решающей стадии было решение не одного судьи, а коллективное. Ты набираешь, и три судьи говорят: «Братишка, ты в пылу эмоций не видишь фол».
Например, на весь плей-офф есть один челлендж – право на созвон.
Если решение коллегии судей будет спорное, то последнее слово остается за главным арбитром», – предложил президент «Броуков».
В матче 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги «БроукБойз» – «Титан» (0:1) во втором тайме в штрафной «Титана» за футболку схватили форварда «Броуков» Сергея Зубкова, однако арбитр Максим Чембулатов не назначил 11-метровый. Команда Райзена вылетела из Кубка Лиги.
Лапочки и Сухина считают решение судьи ошибочным.
«Боковые, вас на «Авито» ищут?» Ооочень странное решение судьи в Кубке Медиалиги – из-за него вылетели «Броуки»
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