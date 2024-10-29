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Райзен предложил создать судейскую коллегию, которая поможет принять решение в спорных эпизодах: «Три судьи звонят арбитру: «Братишка, ты в пылу эмоций не видишь фол»

Райзен выступил с предложением по судьям Winline Медиалиги .

«Если у нас есть критичная вещь в играх на вылет или последнем туре группового этапа – есть судейская коллегия. Сделайте ее из трех-четырех квалицированных судей, которые будут смотреть эти матчи. Если принимается спорное решение, у команд есть право на пять минут провести созвон, где судьи скажут свое мнение главному арбитру.

Чтобы в ключевой момент матча решающей стадии было решение не одного судьи, а коллективное. Ты набираешь, и три судьи говорят: «Братишка, ты в пылу эмоций не видишь фол».

Например, на весь плей-офф есть один челлендж – право на созвон.

Если решение коллегии судей будет спорное, то последнее слово остается за главным арбитром», – предложил президент «Броуков».

В матче 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги «БроукБойз» – «Титан» (0:1) во втором тайме в штрафной «Титана» за футболку схватили форварда «Броуков» Сергея Зубкова, однако арбитр Максим Чембулатов не назначил 11-метровый. Команда Райзена вылетела из Кубка Лиги.

Лапочки и Сухина считают решение судьи ошибочным.

«Боковые, вас на «Авито» ищут?» Ооочень странное решение судьи в Кубке Медиалиги – из-за него вылетели «Броуки»

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Новый выпуск «Стола»
logoсудьи
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logo«Райзен» Артем Кузьмин
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