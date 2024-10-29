Александр Егоров, Лапочкин, Шалимов и Синяев считают, что арбитр ошибся, не поставив пенальти в матче «Броуков». По мнению Гурцкая судья прав
Судейские эксперты разобрали неназначенный пенальти в матче «Броуки» – «Титан».
Александр Егоров, Сергей Лапочкин, Игорь Шалимов и Анатолий Синяев считают, что судья ошибся, не незначив 11-метровый удар в матче «БроукБойз» – Титан» в 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги. Тимур Гурцкая считает, что пенальти не было.
«Боковые, вас на «Авито» ищут?» Ооочень странное решение судьи в Кубке Медиалиги – из-за него вылетели «Броуки»
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Медиа Стол»
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