Александр Егоров, Лапочкин, Шалимов и Синяев считают, что арбитр ошибся, не поставив пенальти в матче «Броуков». По мнению Гурцкая судья прав

Судейские эксперты разобрали неназначенный пенальти в матче «Броуки» – «Титан».

Александр Егоров, Сергей Лапочкин, Игорь Шалимов и Анатолий Синяев считают, что судья ошибся, не незначив 11-метровый удар в матче «БроукБойз » – Титан » в 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги. Тимур Гурцкая считает, что пенальти не было.

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