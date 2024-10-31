  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Звездин – это классическая бывшая». Райзен прокомментировал высказывания экс-главного тренера «БроукБойз»
0

«Звездин – это классическая бывшая». Райзен прокомментировал высказывания экс-главного тренера «БроукБойз»

Райзен ответил Звездину после его слов о судействе в матче «БроукБойз» – «Титан».

«Он очень важный момент заметил: арбитр судил этот матч, опираясь на личное отношение к нам. Этот матч обслуживал резервный арбитр, который живет на одной лестничной площадке со Звездиным. И Звездин неоднократно говорил мне о том, что через него [судью] некоторые команды в МФЛ пытались повлиять на судейство.

Какое может быть расследование в лиге, на которую не принимают ставки? Если на тебя не принимают ставки, то у тебя нет никакой ответственности перед законом. Даже если ты придешь и скажешь: «Друзья, я просто взял миллион рублей. Моя жизнь стала лучше, а их – хуже». Тебя осудит общество, но тебя не осудит закон.

Неприятный момент. [Звездин] – это классическая бывшая. Печально, что она есть», – сказал президент «БроукБойз».

«Броуки» впервые не вышли в финал за последние 7 турниров. В воскресенье команда вылетела в четвертьфинале Кубка Лиги, проиграв «Титану» (0:1).

«Броуки» проиграли из-за президентов. Решение не поставить пенальти – это отношение к ним как к негодяям». Звездин о вылете «БроукБойз»

«Боковые, вас на «Авито» ищут?» Ооочень странное решение судьи в Кубке Медиалиги – из-за него вылетели «Броуки»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Fight Nights
logoБроукБойз
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoЛФК «Титан»
logoИгорь Звездин
logoWinline Кубок Медиалиги
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Единственный матч, где мы были хуже соперника, – это с «Амкалом». Дьяков о выступлении «Броуков» в Кубке Лиги
вчера, 18:19
Александр Егоров, Лапочкин, Шалимов и Синяев считают, что арбитр ошибся, не поставив пенальти в матче «Броуков». По мнению Гурцкая судья прав
129 октября, 09:17
«Броуки» проиграли из-за президентов. Решение не поставить пенальти – это отношение к ним как к негодяям». Звездин о вылете «БроукБойз»
28 октября, 18:51
«Прикольный турнир, но это не МФЛ. Экспериментальный рофлотурнир». Егоров о Кубке Медиалиги
28 октября, 09:49
«Будь я в такой ситуации, может, кричал бы громче Егорова и Райзена». Зуев о неназначенном пенальти
28 октября, 08:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кузя и Назар пропустят остаток Кубка Лиги из-за травмы
вчера, 19:18
Режиссер первых сезонов «Эгриси» о проекте: «Витя Кравченко работал в «Газпроме», а Струнин и Кошлаков в то же время в «КБ». Но всех объединял футбол»
вчера, 18:47
«Единственный матч, где мы были хуже соперника, – это с «Амкалом». Дьяков о выступлении «Броуков» в Кубке Лиги
вчера, 18:19
Янис Тимма присоединился к Alikson. Эту медиабаскетбольную команду поддерживает Седокова
5вчера, 14:48
Мостовой посетил тренировку «Амкала». Медиафутбольный клуб сделал ему подарок в честь дня тренера
28вчера, 13:57Видео
🏀 Любите тусовки и баскетбол? Выигрывайте билеты на Лига Ставок Media Basket
вчера, 13:00Конкурс
Дмитрий Егоров: «На месте Кузнецова и 2D разрешил бы Крапу играть, если он весь матч проведет на поле. Проверим, насколько «РМ» медийная команда»
вчера, 11:53
Текила: «Если 2Drots запретят играть Крапу, они не медийная команда. Медийные только «РМ» и «Амкал»
вчера, 10:33
Станос выполнит условия спора с Гуди и получит поджопник мячом из-за поражения Lit Energy
1вчера, 09:48
Яковлев о курении футболистов: «Были ребята, которые курили прямо в перерыве. И в «Спартаке» такое случалось»
1629 октября, 19:48
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Осипов: «Будет очень круто, если Дзюба на пенсии сыграет за сборную Медиалиги на ЧМ»
вчера, 16:20
Команда Элджея победила клуб Словетского, БК «10» проиграл Hoops. Итоги 3-го тура Media Basket
127 октября, 20:55
Радимов о последней встрече с Уткиным: «Взяли нашу любимую паэлью, проговорили два часа. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси»
225 октября, 11:18
Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»
523 октября, 10:44
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото
«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина
118 октября, 12:47
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»
118 октября, 11:25
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
318 октября, 09:35
«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
2317 октября, 19:40
Осипов о мыслях про закрытие МФЛ после мобилизации: «Было страшновато – интересы у людей поменялись точно не в сторону Медиалиги. Многие уехали»
115 октября, 16:19