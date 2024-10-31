«Звездин – это классическая бывшая». Райзен прокомментировал высказывания экс-главного тренера «БроукБойз»

Райзен ответил Звездину после его слов о судействе в матче «БроукБойз» – «Титан».

«Он очень важный момент заметил: арбитр судил этот матч, опираясь на личное отношение к нам. Этот матч обслуживал резервный арбитр, который живет на одной лестничной площадке со Звездиным. И Звездин неоднократно говорил мне о том, что через него [судью] некоторые команды в МФЛ пытались повлиять на судейство.

Какое может быть расследование в лиге, на которую не принимают ставки? Если на тебя не принимают ставки, то у тебя нет никакой ответственности перед законом. Даже если ты придешь и скажешь: «Друзья, я просто взял миллион рублей. Моя жизнь стала лучше, а их – хуже». Тебя осудит общество, но тебя не осудит закон.

Неприятный момент. [Звездин] – это классическая бывшая. Печально, что она есть», – сказал президент «БроукБойз».

«Броуки» впервые не вышли в финал за последние 7 турниров. В воскресенье команда вылетела в четвертьфинале Кубка Лиги, проиграв «Титану» (0:1).

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