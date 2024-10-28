«Боковые, вас на «Авито» ищут?» Оооочень странное решение арбитра в Кубке Медиалиги – из-за него вылетели «Броуки»

17 охранников у судейской.

«БроукБойз» вылетели из Winline Кубка Медиалиги, проиграв в четвертьфинале «Титану» (0:1). Главная тема матча – неназначенный пенальти в ворота «Титана».

Арбитр не назначил ключевой пенальти, удалил президента и тренера «Броуков». После матча его охраняли 17 сотрудников ЧОП

За 8 минут до конца второго тайма (на тот момент «Титан» вел 1:0) защитник «Титана» Сергей Харламов в своей штрафной схватил за футболку нападающего «Броуков» Сергея Зубкова. Главный арбитр Максим Чембулатов не поставил пенальти. «Броуки» запросили видеоповтор, но реф не изменил мнение. «Нет, это не пенальти, легкая задержка, она не является причиной падения, нужно что-то большее» , – объяснил Чембулатов в эфире.

Представители «Броуков» налетели на Чембулатова.

«Можешь меня удалить? – кричал президент Дмитрий Егоров. – Удали меня, пожалуйста, потому что ты ###### (долбонавт). Удали меня, и я поеду домой. Ты тупой ###### (долбонавт). Пидорас тупой, ##### (блин)». Чембулатов показал Егорову красную.

«Даже комментатор говорит, что точка! Иди, ##### (блин), смотри! Ты че, тварь конченая? Иди на ### (фиг)!» – убеждал главный тренер Виталий Дьяков. Арбитр удалил и его.

Сразу после фанаты «Броуков» зарядили: «Судья – пидорас!»

За оставшееся время «Броуки» не отыгрались и вылетели из Кубка Лиги. А сразу после матча продолжили доказывать Чембулатову, что он ошибся.

● «Боковые, вас на «Авито» ищут?!» – кричал Киря судейской бригаде.

● «Все видят, что это пенальти, но почему этот кусок пидораса [не видит]?» – возмущался Дьяков. – Мы сейчас из-за этого закончили сезон».

● Райзен (еще один президент «Броуков») шел за Чембулатовым, пока тот двигался к раздевалкам: «Теперь спокойно идешь домой, да? Крутой парень! Поздравляю тебя! Просто не суди, ты людей душишь! Бригада, ###! Иди в зал, качайся. Недостаточно он держал… Ты недостаточно судья!»

● Скандал переместился к судейской. К моменту, когда до нее добрались «Броуки», комнату охраняло 17 сотрудников ЧОП.

● «Броуки» пытались прорваться и через них. «Ребят, сколько вам надо денег дать, чтобы вы его избили», – предлагал Райзен охранникам. Егоров пытался пронести в судейскую пиццу: «Я ему покушать принес, как в «Зеленом слонике».

«Рэф – мудак, – объяснил Спортсу’’ Дмитрий Егоров. – Его отстраняли за нечестное судейство. Он пришел сюда выпендриваться и с первой минуты пытался показать, какой он классный. Не свистел половину фолов. Вместо того, чтобы попросить побыстрее вводить мяч, кривлялся на публику. В итоге оказалось, что он просто профнепригодное говно, которое не увидело чистейший фол.

В такой ситуации может быть два варианта. Мы же видим комментарии экспертов. Либо он купленный – но мы же не можем такое утверждать, мы же верим в чистоту «Титана». Либо – профнепригодный. Я считаю, что вся система судейства в МФЛ – провал. Судей никак не наказывают – они творят, что хотят ».

Вероятно, пенальти был. Об этом говорят Нагучев, Сухина, Лапочкин и форвард «Титана»

Посмотрите этот повтор. Как по нему можно принять решение продолжить игру, если не видно ни хе ра? – говорил комментатор матча Роман Нагучев . – Вопрос судьям, окулистам и психотерапевтам. Я не большой поклонник вступать в дискуссию с рефери во время разбора ВАР, но тут мне хотелось справедливости. Я знал, что будет, если арбитр допустит эту ошибку. Будет ад. И он случился.

Медиалига состоит и более чем спорных судейских решений, но, клянусь, я не припомню момент и поведение судьи страннее этих нескольких секунд».

«100 процентный пенальти и желтая карточка, – сказал экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в интервью «Некласико». – Защитник держит за футболку, у него нет возможности сыграть в мяч. Не понимаю, почему арбитр смотрит видео, видит эту очевидную задержку и не назначает пенальти. Потому что в игре можно что-то не увидеть, но по видео все настолько очевидно и понятно, что очень удивляет».

«Для меня это нарушение правил за продолжительную задержку за футболку: мяч летит в зону, куда двигается атакующий игрок. Желтая карточка и пенальти», – сказал судейский эксперт Медиалиги Станислав Сухина каналу «Салават Медиа».

«Я очень сильно удивился, что главный арбитр не поставил пенальти , – рассказал «Некласико» нападающий «Титана» Константин Корж . – Для меня этот судья странный, потому что он по общению и по человеческим качествам настолько неприятный, что с ним лишний раз не хочется разговаривать. Он общается сверху вниз. Пусть начнет с себя и поменяет общение».

«Все показывают замедленные повторы. А в динамике это – легкая задержка». Что говорит Чембулатов?

Сразу после матча Максим Чембулатов объяснил свое решение телеграм-каналу «Крысева».

«Момент – фифти-фифти. Мы всю игру давали бороться, а тут должны поставить пенальти?

Посмотрите этот момент в динамике. Все показывают замедленные повторы, они вызывают много вопросов. А в динамике это легкая задержка. Сегодня была высокая планка жесткости, я давал бороться. Ставить нужно двухсотпроцентное».

«Я не поставил пенальти потому что игра состояла из небольших задержек и толчков, которые я не считал за нарушение, – добавил Чембулатов в телеграм-каналу 13TEAM. – Клубы борются за полуфинал – нарушение должно быть более весомым. Я не жалею о своем решении.

Извиниться перед «Броуками»? За что? Если бы я их назвал пидорасами и потом понял, что неправ, тогда бы извинился. Но я не считаю, что я неправ, поэтому извиняться смысла не вижу».

Чембулатова отстраняли в Первой лиге из-за ошибок. После он пять лет не судил выше Второго дивизиона

Чембулатову 33 года, живет в Костроме. В его профессиональной судейской карьере 123 матча . В 2014-м он начал судить молодежное первенство России. Еще через год его подтянули на Вторую лигу, а в сезоне-2017/18 – назначили на Первую лигу.

В 2019-м Чембулатов отстранили до конца сезона после матча Первой лиги «Сочи» – «Тюмень». За работу арбитр получил «неуд». Следующее назначение на матч Первой лиги Чембулатов получил только в 2024-м.

30 августа Чембулатов дебютировал в медиафутболе: отсудил матч Fight Nights – «Титан» в Кубке Медиалиги. Не исключено, что матч «Броуков» был последним для него в МФЛ.

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Фото: «Чисто Питер»; Winline Медиалига