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«Единственный матч, где мы были хуже соперника, – это с «Амкалом». Дьяков о выступлении «Броуков» в Кубке Лиги

Виталий Дьяков подвел итоги Winline Кубка Лиги для «Броуков».

«Еще до начала сезона обсуждали с президентами отсутствие мотивации. Когда ты долго шел к титулу, его завоевал – что делать дальше?

Перед Кубком России была скомканная подготовка, но мы прошли второй раунд. Там играли уже с более сильной командой, круто смотрелись, проиграли 1:0. Вышли на первый матч с «Родиной Медиа», вели 1:0 – полное превосходство. И потом как будто по щелчку наша уверенность перешла в самоуверенность – 1:1, проиграли по пенальти.

Мы пытались выходить из этого состояния. Был суперматч с ФК «10», когда мы обыграли их 2:0 без каких-либо шансов. Подумали, что команда вернулась. Потом опять серия ничейных результатов, и все буллиталити были проиграны.

Единственный матч, где мы были хуже соперника, – это с «Амкалом». Одна игра сезона, где соперник был сильней, хотя мы вели 1:0 – в конце сами себе привезли.

Во всех остальных мы были лучше, но итог – вылетели. Обидное поражение, когда соперник не доходит до твоих ворот, пенальти на ровном месте, мы не реализовали. Виноваты сами», – сказал главный тренер «Броуков».

«Броуки» впервые не вышли в финал за последние 7 турниров. В воскресенье команда вылетела в четвертьфинале Кубка Лиги, проиграв «Титану» (0:1).

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Fight Nights
logoВиталий Дьяков
logoАмкал
logoБроукБойз
logoФК 10
logoЛФК «Титан»
logoWinline Кубок Медиалиги
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