Глава РФС Дюков о ЧМ по медиафутболу: «Эта идея имеет право на существование и, возможно, будет реализована»

Александр Дюков высказался о проведении чемпионата мира по медиафутболу.

– Это пока только идея, которая обсуждается. Она требует проработки, анализа, обсуждения и выработки дорожной карты. Говорить о том, что решение принято, я пока не могу. В принципе эта идея имеет право на существование и, возможно, будет реализована.

– Но РФС участвует как-то в этой идее?

– Я встречался с Осиповым [президент Winline Медиалиги ], мы это обсуждали. Договорились, что этот вопрос будет проработан. Но это непростой проект. Там много различных условий, которые должны быть соблюдены и выполнены, чтобы он состоялся, – сказал президент РФС.

Ранее технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал , что ЧМ по медиафутболу пройдет В ОАЭ в 2025 году.

Детали ЧМ по медиафутболу: в ОАЭ в феврале, Медиалига делает с экс-генсеком ФИФА, пойманным на коррупции