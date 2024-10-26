Глава РФС Дюков о ЧМ по медиафутболу: «Эта идея имеет право на существование и, возможно, будет реализована»
– Это пока только идея, которая обсуждается. Она требует проработки, анализа, обсуждения и выработки дорожной карты. Говорить о том, что решение принято, я пока не могу. В принципе эта идея имеет право на существование и, возможно, будет реализована.
– Но РФС участвует как-то в этой идее?
– Я встречался с Осиповым [президент Winline Медиалиги], мы это обсуждали. Договорились, что этот вопрос будет проработан. Но это непростой проект. Там много различных условий, которые должны быть соблюдены и выполнены, чтобы он состоялся, – сказал президент РФС.
Ранее технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал, что ЧМ по медиафутболу пройдет В ОАЭ в 2025 году.
Детали ЧМ по медиафутболу: в ОАЭ в феврале, Медиалига делает с экс-генсеком ФИФА, пойманным на коррупции
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