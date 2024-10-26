  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Глава РФС Дюков о ЧМ по медиафутболу: «Эта идея имеет право на существование и, возможно, будет реализована»
1

Глава РФС Дюков о ЧМ по медиафутболу: «Эта идея имеет право на существование и, возможно, будет реализована»

Александр Дюков высказался о проведении чемпионата мира по медиафутболу.

– Это пока только идея, которая обсуждается. Она требует проработки, анализа, обсуждения и выработки дорожной карты. Говорить о том, что решение принято, я пока не могу. В принципе эта идея имеет право на существование и, возможно, будет реализована.

– Но РФС участвует как-то в этой идее?

– Я встречался с Осиповым [президент Winline Медиалиги], мы это обсуждали. Договорились, что этот вопрос будет проработан. Но это непростой проект. Там много различных условий, которые должны быть соблюдены и выполнены, чтобы он состоялся, – сказал президент РФС.

Ранее технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал, что ЧМ по медиафутболу пройдет В ОАЭ в 2025 году.

Детали ЧМ по медиафутболу: в ОАЭ в феврале, Медиалига делает с экс-генсеком ФИФА, пойманным на коррупции

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
logoРФС
logoАлександр Дюков
logoДмитрий Кортава
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
Сборная Медиалиги
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Детали ЧМ по медиафутболу: в ОАЭ в феврале, Медиалига делает с экс-генсеком ФИФА, пойманным на коррупции
1618 октября, 22:55
Сослан Гатагов будет главным тренером медийной сборной России
18 октября, 18:45
Дмитрий Кортава: «Чемпионат мира по медиафутболу пройдет в ОАЭ в 2025 году»
118 октября, 18:28
Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против
1513 октября, 07:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Не скажу, что этот сезон удачный, но и неудачным не назову. Хорошо, что дошли до 1/8 финала». Шишков об итогах сезона для Fight Nights
сегодня, 16:38
ФК «Банка» и «Коломна» проведут товарищеский матч на открытии стадиона «Авангард» в Коломне 4 ноября
сегодня, 14:09
ELMAN выступит на финале Кубка Надежды
сегодня, 12:29
«Скажем спасибо этому проекту, если не окажемся в шестом сезоне Медиалиги». Кучер о будущем «Народной Команды»
сегодня, 10:57
«Мы сами отдали ту игру. У нас есть возможность вернуть должок». Хантер о реванше против «Родиной Медиа»
сегодня, 09:00
Литвин вышел на свободу: «Наконец-то посплю дома». Блогер был арестован на 13 суток за удар фаната ЦСКА
30вчера, 20:06Фото
Текила: «Если Гуди забьет в плей-офф, будет главным претендентом на квартиру в Баку»
вчера, 19:20
«Каждый в «Амкале» кайфует от происходящего. Что будет потом – неизвестно». Пича о возможном уходе Панова после сезона
вчера, 18:16
«Мы больше заслуживали победы по моментам». Аба о результатах Fight Nights в Кубке Лиги
вчера, 16:34
Чисто Кубок в этом году не состоится
вчера, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Rocket Team Мозгова сыграет c командой Obladaet, «Родина Медиа» – против Syndicate. Расписание 3-го тура Media Basket
сегодня, 14:52
Радимов о последней встрече с Уткиным: «Взяли нашу любимую паэлью, проговорили два часа. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси»
2вчера, 11:18
Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»
523 октября, 10:44
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото
«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина
118 октября, 12:47
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»
118 октября, 11:25
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
318 октября, 09:35
«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
2317 октября, 19:40
Осипов о мыслях про закрытие МФЛ после мобилизации: «Было страшновато – интересы у людей поменялись точно не в сторону Медиалиги. Многие уехали»
115 октября, 16:19
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
10 октября, 17:41