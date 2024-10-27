Лапочкин и Сухина считают, что арбитр ошибся, не поставив пенальти в матче «БроукБойз» – «Титан»
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин дал комментарий по эпизоду матча 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги «Броук Бойз» – «Титан» (0:1). Во втором тайме в штрафной «Титана» за футболку схватили форварда «Броуков» Сергея Зубкова, однако арбитр Максим Чембулатов не назначил 11-метровый.
«Стопроцентный пенальти и желтая карточка. Защитник держит за футболку, у него нет возможности сыграть в мяч.
Не понимаю, почему арбитр смотрит видео, видит эту очевидную задержку и не назначает пенальти. Потому что в игре можно что-то не увидеть, но по видео все настолько очевидно и понятно, что очень удивляет», – сказал Лапочкин телеграм-каналу «Некласико».
Судейский эксперт Медиалиги Станислав Сухина также дал комментарий по эпизоду «Салавату».
«Для меня это нарушение правил за продолжительную задержку за футболку: мяч летит в зону, куда двигается атакующий игрок. Желтая карточка и пенальти», – сказал Сухина.
Президент «Броуков» Дмитрий Егоров сорвался на арбитра, за что получил красную карточку.
«Броуки» проиграли «Титану» и вылетели из Кубка Лиги. Единственный гол забил Гама с пенальти.
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