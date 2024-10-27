Лапочкин и Сухина считают, что арбитр ошибся, не поставив пенальти в матче «БроукБойз» – «Титан»

Судейские эксперты отреагировали на неназначенный пенальти в ворота «Титана».

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин дал комментарий по эпизоду матча 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги «Броук Бойз » – «Титан » (0:1). Во втором тайме в штрафной «Титана» за футболку схватили форварда «Броуков» Сергея Зубкова, однако арбитр Максим Чембулатов не назначил 11-метровый.

«Стопроцентный пенальти и желтая карточка. Защитник держит за футболку, у него нет возможности сыграть в мяч.

Не понимаю, почему арбитр смотрит видео, видит эту очевидную задержку и не назначает пенальти. Потому что в игре можно что-то не увидеть, но по видео все настолько очевидно и понятно, что очень удивляет», – сказал Лапочкин телеграм-каналу «Некласико».

Судейский эксперт Медиалиги Станислав Сухина также дал комментарий по эпизоду «Салавату».

«Для меня это нарушение правил за продолжительную задержку за футболку: мяч летит в зону, куда двигается атакующий игрок. Желтая карточка и пенальти», – сказал Сухина.

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров сорвался на арбитра, за что получил красную карточку.

«Броуки» проиграли «Титану» и вылетели из Кубка Лиги. Единственный гол забил Гама с пенальти.