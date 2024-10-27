Егоров и Дьяков были удалены в 1/4 финала Кубка Лиги. Президент и тренер «БроукБойз» оскорбляли судью из-за неназначенного пенальти
Судья удалил Дмитрия Егорова и Виталия Дьякова в 1/4 финала Winline Кубка Лиги.
После просмотра ВАР судья не поставил пенальти в ворота «Титана».
Дмитрий Егоров сорвался на арбитра и получил красную карточку: «Удали меня, пожалуйста, потому что ты #######! Ты тупой #######! #### ваш судейский комитет в рот!»
Главный тренер «Броуков» Виталий Дьяков также был удален.
«Броуки» проиграли «Титану» и вылетели из Кубка Лиги. Единственный гол забил Гама с пенальти.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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