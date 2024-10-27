Егоров и Дьяков были удалены в 1/4 финала Кубка Лиги. Президент и тренер «БроукБойз» оскорбляли судью из-за неназначенного пенальти

Судья удалил Дмитрия Егорова и Виталия Дьякова в 1/4 финала Winline Кубка Лиги.

После просмотра ВАР судья не поставил пенальти в ворота «Титана ».

Дмитрий Егоров сорвался на арбитра и получил красную карточку: «Удали меня, пожалуйста, потому что ты #######! Ты тупой #######! #### ваш судейский комитет в рот!»

Главный тренер «Броуков» Виталий Дьяков также был удален.

«Броуки » проиграли «Титану» и вылетели из Кубка Лиги. Единственный гол забил Гама с пенальти.