«Будь я в такой ситуации, может, кричал бы громче Егорова и Райзена». Зуев о неназначенном пенальти

Александр Зуев высказался о неназначенном пенальти в ворота «Титана».

– Ваше мнение по неназначенному пенальти?

– Судья решил, что пенальти нет. Посмотрел ВАР, и для него пенальти нет. У меня нет компетентности, чтобы оценивать, была точка или нет.

Если бы я был в такой ситуации, то я бы кричал, может даже громче Димы и Темы. У меня бы сразу прошло колено, и я бы туда влетел, и начались бы страсти. Но, к счастью, отвело.

– Многие критиковали вас за увольнение главного тренера по среди турнира. Вы в полуфинале. Есть что сказать?

– Не буду провоцировать аудиторию. Значит, все правильно решил.

Можно ли назвать этот сезон успешным? Конечно. Я уже ребятам сказал, что мы вышли в 1/4 финала вопреки всему. Сейчас на зубах доползли до полуфинала. Прошли очень сильную и качественную команду. Мы уже в полуфинале, а там никто не знает, что будет, – сказал президент «Титана » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Титан» обыграл «Броуков» (1:0) и вышел в 1/2 финала Winline Кубка Медиалиги, где встретится с «Амкалом ».

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