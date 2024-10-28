«Будь я в такой ситуации, может, кричал бы громче Егорова и Райзена». Зуев о неназначенном пенальти
– Ваше мнение по неназначенному пенальти?
– Судья решил, что пенальти нет. Посмотрел ВАР, и для него пенальти нет. У меня нет компетентности, чтобы оценивать, была точка или нет.
Если бы я был в такой ситуации, то я бы кричал, может даже громче Димы и Темы. У меня бы сразу прошло колено, и я бы туда влетел, и начались бы страсти. Но, к счастью, отвело.
– Многие критиковали вас за увольнение главного тренера по среди турнира. Вы в полуфинале. Есть что сказать?
– Не буду провоцировать аудиторию. Значит, все правильно решил.
Можно ли назвать этот сезон успешным? Конечно. Я уже ребятам сказал, что мы вышли в 1/4 финала вопреки всему. Сейчас на зубах доползли до полуфинала. Прошли очень сильную и качественную команду. Мы уже в полуфинале, а там никто не знает, что будет, – сказал президент «Титана» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
«Титан» обыграл «Броуков» (1:0) и вышел в 1/2 финала Winline Кубка Медиалиги, где встретится с «Амкалом».
«Боковые, вас на «Авито» ищут?» Ооочень странное решение судьи в Кубке Медиалиги – из-за него вылетели «Броуки»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий