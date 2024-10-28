Дмитрий Егоров: «Этот судья – профнепригодное говно, которое не увидело чистейший фол»

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров недоволен судейством в матче 1/4 финала.

«Рэф – мудак. Его отстраняли за нечестное судейство. Он пришел сюда выпендриваться и с первой минуты пытался показать, какой он классный. Не свистел половину фолов. Вместо того, чтобы попросить побыстрее вводить мяч, кривлялся на публику. В итоге оказалось, что он просто профнепригодное говно, которое не увидело чистейший фол.

В такой ситуации может быть два варианта. Мы же видим комментарии экспертов. Либо он купленный – но мы же не можем такое утверждать, мы же верим в чистоту «Титана». Либо профнепригодный.

Твоя задача как рабочего – выкладывать кирпичную стену в доме, а ты ставишь один кирпич сюда, другой вот сюда, другой – туда. То же самое работа судьи – ему нужно видеть, а он не видит. Он смотрит в экран и не видит.

Я считаю, что вся система судейства в МФЛ – провал. Судей никак не наказывают, они творят, что хотят.

Берите пацанов из ЛФЛ, пробуйте зимой на различных товарищеских матчах. Я уверен, что огромное количество людей, которые судят сегодня футбол, хотело бы приходить сюда и получать тысяч 20 за матч. Я не знаю, что делать. «Титану » очень тяжело забить, и ты лишаешь команду суперголевого шанса…», – сказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В матче 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги «БроукБойз » – «Титан» арбитр Максим Чембулатов не назначил пенальти в ворота «Титана». Во втором тайме в штрафной «Титана» за футболку схватили форварда «Броуков» Сергея Зубкова, однако Чембулатов не назначил 11-метровый и оставил решение в силе после просмотра видеоповтора.

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров сорвался на арбитра, за что получил красную карточку.

«Броуки» проиграли «Титану» (0:1) и вылетели из Кубка Лиги. Единственный гол забил Гама с пенальти.