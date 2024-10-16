«Если бы я реагировал на каждого болельщика, то надо было брать «Калашников» и стрелять». Глушаков о драке Литвина

Денис Глушаков высказался о драке Михаила Литвина и болельщика СКА.

«Я играл, не видел эпизод. Посмотрел только видео. Во время матча болельщики поддерживали команду. Согласен, что нужно держать себя в руках. Провокации болельщиков были, есть и будут. Если бы я реагировал на каждого болельщика, который кричит с трибуны, то надо было брать «Калашников» и стрелять (смеется).

Всегда подходил к этому с позицией: если про тебя говорят, пишут, кричат, значит, ты – личность, интересен публике. А если будут молчать, то стоит задуматься.

Литвин извинился, понял, что ошибся. Такое случается, у каждого в жизни бывают ошибки. Получился эмоциональный матч», – сказал хавбек СКА.

12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0).

Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию

Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?