«Если бы я реагировал на каждого болельщика, то надо было брать «Калашников» и стрелять». Глушаков о драке Литвина
«Я играл, не видел эпизод. Посмотрел только видео. Во время матча болельщики поддерживали команду. Согласен, что нужно держать себя в руках. Провокации болельщиков были, есть и будут. Если бы я реагировал на каждого болельщика, который кричит с трибуны, то надо было брать «Калашников» и стрелять (смеется).
Всегда подходил к этому с позицией: если про тебя говорят, пишут, кричат, значит, ты – личность, интересен публике. А если будут молчать, то стоит задуматься.
Литвин извинился, понял, что ошибся. Такое случается, у каждого в жизни бывают ошибки. Получился эмоциональный матч», – сказал хавбек СКА.
12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0).
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Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?
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