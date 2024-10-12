Нагучев о скандале с Литвиным: «Я никогда не буду за медиафутбол, который становится соревнованием #########»

Роман Нагучев высказался о скандале с блогером Михаилом Литвиным.

«Я всегда буду за ту сторону медиафутбола, которая дает шанс стать кем-то. За то, что у кого-то вроде меня есть маленький чемпионат мира, о котором мы мечтали.

Но я никогда не буду за тот медиафутбол, который тихонько становится соревнованием ######### [дураков] и их поступков. Предпосылки были и раньше, но теперь – это, кажется, единственный верный путь к просмотрам и славе.

Футбол и кайф? Да зачем это нужно, что я в этом понимаю? Я не взорвал ни одного бмв и так и не переименовал себя в газировку за деньги», – сказал комментатор.

Напомним, Михаил Литвин ударил болельщика на матче Winline Медиалиги . Во время игры команды Литвина Lit Energy и СКА рэпера Басты произошла потасовка. В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка».

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