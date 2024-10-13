Губерниев о драке в Медиалиге: «В нашей жизни и так хватает зла и агрессии. Я собирался поиграть в МФЛ, а теперь хочу бежать подальше»

«В нашей жизни и так хватает зла и агрессии. Медиалига вместо того, чтобы дарить радость людям, пропагандировать здоровый образ жизни, занимается черти чем. Мало того, что там стали играть профессионалы, очень жесткая стала игра, а теперь вместо футбола еще и вот эта фигня. Мне очень обидно и досадно. Я в свое время собирался принять участие в Медиалиге в том или ином виде, а сейчас мне хочется бежать куда подальше.

Сложно сказать, закрыт ли вопрос матча со сборной России после такого. Понимаю опасения наших футболистов – а если кто-то травму получит на ровном месте? Медиалиге много чести играть со сборной России. Даже в нынешних непростых сложившихся условиях отстранения наших спортсменов», – заявил Губерниев .

Во время матча команды Литвина Lit Energy и СКА рэпера Басты в Winline Кубке Медиалиги произошла потасовка. В конце первого тайма фанатская трибуна СКА скандировала: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка».

Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию

Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?