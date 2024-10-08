«Медиафутбол нельзя назвать спортом, наверное. Их принципы неприемлемы для меня». Гунько против матча сборных России и Медиалиги

Дмитрий Гунько против проведения матча между сборными России и Медиалиги.

– Для меня футбол и медиафутбол – это два абсолютно разных вида спорта. Медиафутбол, наверное, и нельзя назвать спортом.

Лично для меня те принципы, которые там есть, неприемлемы. То что происходит вокруг, то что я вижу, как ведут себя футболисты и тренеры, воспитывая этим какого-то болельщика, для меня это никак не связано с футболом.

– Получается, такой матч не нужен?

– Как по мне, нет, – сказал бывший тренер «Спартака », ныне возглавляющий «Урарту ».

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱