Дети из Белгородской и Курской областей посетят тренировку сборной России. Команда проведет мастер-классы и гала-матч
РФС пригласит детей из Белгородской и Курской областей на тренировку сборной России.
«РФС организует открытую тренировку сборной России – она пройдет в четверг в Москве.
В ней примут участие вызванные на сбор футболисты, включая прилетевшего из Монако лидера команды Александра Головина.
Также непосредственными участниками тренировки станут специально приглашенные воспитанники спортшкол из Суджы и других городов Курской и Белгородской областей, пострадавших от военных действий.
Для них команда Валерия Карпина проведет мастер-классы и гала-матч», – сообщил источник ТАСС.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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