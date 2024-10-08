Дети из Белгородской и Курской областей посетят тренировку сборной России. Команда проведет мастер-классы и гала-матч

РФС пригласит детей из Белгородской и Курской областей на тренировку сборной России.

«РФС организует открытую тренировку сборной России – она пройдет в четверг в Москве.

В ней примут участие вызванные на сбор футболисты, включая прилетевшего из Монако лидера команды Александра Головина.

Также непосредственными участниками тренировки станут специально приглашенные воспитанники спортшкол из Суджы и других городов Курской и Белгородской областей, пострадавших от военных действий.

Для них команда Валерия Карпина проведет мастер-классы и гала-матч», – сообщил источник ТАСС.