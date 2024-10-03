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Нападающий Вагидов перешел в Fight Nights из «Титана»

Арсен Вагидов перешел из «Титана» в Fight Nights.

О сделке рассказал спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков.

Вагидов перешел в «Титан» в сентябре 2023 года. Вместе с командой Вага стал чемпионом четвертого сезона Winline Медиалиги.

Форвард провел за клуб 22 матча, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

После 5-го тура в МФЛ открылось трансферное окно. Вчера Антон Чужой вернулся в «Амкал» после аренды в ФК «Банка». 

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шишкова
logoWinline Медиалига
Арсен Вагидов
logoFight Nights
трансферы
logoЛФК «Титан»
logoWinline Кубок Медиалиги
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