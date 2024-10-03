Нападающий Вагидов перешел в Fight Nights из «Титана»
Арсен Вагидов перешел из «Титана» в Fight Nights.
О сделке рассказал спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков.
Вагидов перешел в «Титан» в сентябре 2023 года. Вместе с командой Вага стал чемпионом четвертого сезона Winline Медиалиги.
Форвард провел за клуб 22 матча, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
После 5-го тура в МФЛ открылось трансферное окно. Вчера Антон Чужой вернулся в «Амкал» после аренды в ФК «Банка».
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шишкова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости