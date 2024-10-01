Рыбус перешел в ФК «10» Мусагалиева. Там играют Идову, Обухов и Помазан
Мачей Рыбус стал игроком медийного ФК «10».
После 5-го тура в Winline Кубке Медиалиги открылось трансферное окно.
Экс-игрок «Лиона», «Спартака», «Ахмата», «Рубина» и «Локомотива» теперь будет выступать за «Десятку», команду Азамата Мусагалиева.
Ранее сообщалось, что Рыбус вел переговоры с пятью клубами МФЛ, в том числе с «Амкалом».
За ФК «10» в числе прочих выступают Брайн Идову, Владимир Обухов и Евгений Помазан.
После пяти туров «Десятка» занимает второе место в таблице Кубка Лиги, набрав 10 очков.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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