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Рыбус перешел в ФК «10» Мусагалиева. Там играют Идову, Обухов и Помазан

Мачей Рыбус стал игроком медийного ФК «10».

После 5-го тура в Winline Кубке Медиалиги открылось трансферное окно.

Экс-игрок «Лиона», «Спартака», «Ахмата», «Рубина» и «Локомотива» теперь будет выступать за «Десятку», команду Азамата Мусагалиева.

Ранее сообщалось, что Рыбус вел переговоры с пятью клубами МФЛ, в том числе с «Амкалом».

За ФК «10» в числе прочих выступают Брайн Идову, Владимир Обухов и Евгений Помазан.

После пяти туров «Десятка» занимает второе место в таблице Кубка Лиги, набрав 10 очков.

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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