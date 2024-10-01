Шера перешел в «Амкал» до конца Кубка Лиги
«Амкал» подписал Андрея Шерешкова.
Шера на правах аренды перешел в «Амкал» до конца Winline Кубка Лиги.
Андрей Шерешков с 5-го сезона Медиалиги выступал за ФК «10».
В 4-м сезоне МФЛ играл за 2Drots.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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