«Я бы очень сильно расстроился 4 раза играть с одной и той же командой. На месте FN снялся с турнира, чтобы дали других соперников». Райзен о повторных матчах

Райзен высказался о повторении матча Fights Nights – 2Drots.

– Fight Nights предлагали поменять сетку и сыграть против Lit Energy вместо «Амкала», чтобы не играть с 2Drots.

– Я бы на месте FN снялся с турнира, чтобы дали других соперников. Но это лига, в которой много экспериментов. Я думаю, в теории, кому-то и разрешат поменяться соперниками, если они будут равносильными.

Fights Nights играть что с 2D, что с «Амкалом» – и те, и те хороши. Я бы очень сильно расстроился 4 раза играть с одной и той же командой. Не потому что не люблю какого-то соперника – это странно в плане эмоций. Ты всегда хочешь что-то новое – это логично, – сказал президент «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.