Осипов о Кубке Лиги: «Признаем – формат сработал не так, как планировалось. В следующем сезоне, вероятно, от него отойдем»

Николай Осипов признает, что формат Winline Кубка Лиги получился неудачным.

«Мы предполагали, что повторяющиеся могут быть на раннее стадии, второй-третий тур, где разница забитых-пропущенных будет плюс-минус одинаковой, где команды будут играть ничейки, выигрывать по буллитам и оставаться рядом.

Но когда мы в пятом туре играем FN – 2D, а потом в шестом туре играют они же, то объяснение одно: те, на кого мы рассчитывали ради конкуренции, не добрали. И ребята варятся в собственном соку.

Если бы была история с тремя очками, то вероятность повторения была бы больше. Представляешь, таблица, где у всех одна победа – по три очка, большой разницы мячей нет в первых турах, все играли бы так же. Я уже говорил, что вероятность того, что четыре раза из шести две команды сыграют друг с другом даже меньше, чем у гола Сычева в добавленное время.

Мы признаем, что в данном сезоне конфигурация сработала не так, как планировалась. Но победи 2Drots по всех своих матчах в основное время они бы с Fight Nights кроме 2-го тура и не сыграли бы.

Отойдем ли мы от формата в будущем? Я думаю, больше да, чем нет. Следующий Кубок будет лучше сделать с меньшим количеством команд или увеличить количество и сыграть гладкий чемпионат, каждый с каждым. Именно для Кубка, возможно, будет иметь смысл добавить все имеющиеся медиакоманды на ранних стадиях, как в Кубке Россия. А потом подключатся гранды», – рассказал президент Winline Медиалиги .