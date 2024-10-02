Чужой вернулся в «Амкал» из «Банки»
Антон Чужой в оставшихся матчах Кубка Лиги будет снова играть за «Амкал».
После 5-ти туров Winline Кубка Лиги, проведенных в ФК «Банка», Антон Чужой вернулся в нападение «Амкала».
Чужой играл за «Банку» с 1-го тура Кубка Лиги и был капитаном команды.
После 5-го тура в МФЛ открылось трансферное окно. Вчера «Амкал» взял в аренду Беру из ФК «10».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Антона Чужого
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