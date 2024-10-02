0

Чужой вернулся в «Амкал» из «Банки»

Антон Чужой в оставшихся матчах Кубка Лиги будет снова играть за «Амкал».

После 5-ти туров Winline Кубка Лиги, проведенных в ФК «Банка», Антон Чужой вернулся в нападение «Амкала». 

Чужой играл за «Банку» с 1-го тура Кубка Лиги и был капитаном команды.

После 5-го тура в МФЛ открылось трансферное окно. Вчера «Амкал» взял в аренду Беру из ФК «10».

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Антона Чужого
logoАмкал
logoАнтон Чужой
logoWinline Медиалига
трансферы
logoWinline Кубок Медиалиги
logoФК Банка
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Не волнуйтесь, все в порядке. Он дома». «Банка» объявила о переходе Курбанова
19 сентября, 17:54
Нечай: «Я не люблю ФК «Банка», для меня есть только «Амкал»
213 сентября, 09:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Я бы очень сильно расстроился 4 раза играть с одной и той же командой. На месте FN снялся с турнира, чтобы дали других соперников». Райзен о повторных матчах
24 минуты назад
«В последних решениях я вижу жесткую руку». Чепурин о наказаниях в новом сезоне МФЛ
сегодня, 17:53
Осипов о Кубке Лиги: «Признаем – формат сработал не так, как планировалось. В следующем сезоне, вероятно, от него отойдем»
сегодня, 17:06
Азамат предложил создать совет руководителей клубов Медиалиги
сегодня, 15:26
«Карпин готов – это уже половина успеха. Осталось убедить РФС. На мнение Лунева опираться глупо». Осипов о матче сборных России и Медиалиги
23сегодня, 13:44
Комитет по этике РФС оштрафовал вратаря 2Drots Сычева на 50 тысяч рублей за слова про «Строгино» и Вторую лигу
сегодня, 12:18
«Броуки» продали Мушвига в СКА за 250 тысяч рублей
сегодня, 11:43
Сослан Гатагов – главный тренер Lotus
сегодня, 11:01
«Заплыв на куклах из секс-шопа нам тоже спонсировать?» Замминистра спорта – блогеру о поддержке медиафутбольного контента
30сегодня, 10:12
ФК «10» опроверг, что Рыбус будет получать 500 тысяч в месяц: «Вопрос денег не был приоритетным»
3сегодня, 08:40
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Ефремов: «Сборная Медиалиги окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Но люди сверху лучше знают, что нужно сборной России»
250 минут назад
Агент Рыбуса о переходе в Медиалигу: «Были предложения из РПЛ, но Мачей отказал этим командам. С клубами из Азии не сошлись по финансам»
4вчера, 20:08
Рыбус о прозвище в Медиалиге: «Рыба, акула. Но на футболке будет фамилия, я еще не медийный»
3вчера, 19:47
«Вратарь «Алании» сегодня звезда. Все вытащил». Спиряков о Натабашвили
226 сентября, 20:42
«Если бы забил, была бы фантастика». Вратарь «Амкала» Швагирев о поражении «Алании»
126 сентября, 20:29
Нападающий «Амкала» Пича о вылете из Кубка России от «Алании»: «Я до последнего верил. Мне безумно обидно»
226 сентября, 19:05
«Чтобы «Алания» проиграла такой команде, даже в мыслях не допускаю. Проигрывать любителям – вы меня извините». Тедеев об «Амкале»
224 сентября, 17:02
Media Basket проведет драфт 27 сентября. Заявку на участие можно оставить до 24-го числа
23 сентября, 08:45
Экс-голкипер ФК «Деньги» Печа перешел из Медиалиги в СКА-Хабаровск-2
118 сентября, 11:10
«Амкал» и «Алания» сыграют на стадионе академии «Спартака» им. Черенкова в 4-м раунде Кубка
17 сентября, 15:25