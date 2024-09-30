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Мушвиг ушел из «Броуков», Васиченко – в Lit Energy. Таблица трансферов медиафутбола

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Трансферы после 5-го тура Кубка Медиалиги

2Drots           Вр        Дмитрий Ландаков          СА

Амкал          Пзщ     Давид Папикян                 Сибирь

Амкал          Защ     Абдурахман Ахильгов     СА 

СКА              Защ      Мушвиг Рзаев                   БроукБойз

Lit Energy    Нап      Ренат Васиченко               СКА

Трансферы перед Кубком Медиалиги

АМКАЛ

Пришли

  • Гл.Тр   Виталий Панов              Челябинск

  • Вр        Виталий Ушаков            FC Bus

  • Нап     Дамир Трегулов             Матч ТВ

  • Пзщ    Дмитрий Ефремов         Текстильщик

  • Пзщ    Евгений Назаров            СА

Ушли

  • Вр         Владимир Мухин             Чисто Питер

  • Пзщ     Делима                               СА

  • Нап      Карат                                   СКА

  • Нап      Ираклий Логуа                  Lit Energy

  • Гл.Тр    Сослан Гатагов                 СА

  • Пзщ      Максим Подлужный       ФК Банка

  • Защ      Фил Воронин                     ФК Банка

  • Пзщ      Млечный                            ФК Банка 

  • Пзщ      Герман Эль Класико       ФК Банка       

  • Нап       Форзяр                                ФК Банка    

  • Защ      Феликс                                ФК Банка      

  • Пзщ      Фанки                                  ФК Банка

  • Пзщ      Чужой                                  ФК Банка    

2DROTS

Пришли

  • Нап   Антон Терехов                Чайка

  • Нап   Степан Обрывков          Динамо-2

  • Пзщ   Игорь Леонтьев             СА

  • Пзщ   Алан Гатагов                   FC Bus

Ушли

  • Вр      Андрей Бондарь              Спартак, Тамбов

  • Защ   Алексей Губочкин           Эгриси

  • Пзщ   Артем Талабко                 Lit Energy

  • Пзщ   Амир Натхо                       Rocket Team

  • Пзщ   Корш                                   Чисто Питер (аренда)

  • Защ   Вагабонд                            Народная Команда (аренда)

  • Пзщ   Эйтан                                  Fight Nights (аренда)

РОДИНА МЕДИА

Пришли

  • Нап     Вячеслав Шакир               Козлы

  • Нап     Андрей Панюков              СА

  • Вр        Алексей Клюкин              Эгриси

  • Защ     Гиоргий Бабунашвили    СА

  • Нап     Павел Кудряшов               СА

  • Пзщ     Сид                                       СКА

  • Защ     Василий Запрягаев          Чисто Питер

  • Нап      Гуди                                      GOATS

  • Вр        Александр Алексеев        СА

Ушли

  • Защ   Гасан Рустамов               Титан

  • Нап   Антон Гооге                       Рома

  • Нап   Тимур Жамалетдинов    Шинник

  • Пзщ  Егор Шленкин                   Lit Energy

  • Защ   Степан Степанов             Титан

  • Пзщ   Давид Бидловский         Fight Nights

  • Нап   Ахмед Абдельааль          СА

  • Защ   Витва                                  СА     

  • Нап    Хантер                                Lit Energy

  • Вр      Никита Сухоносов           Lit Energy (аренда)

  • Нап   Текила                                 ФК Банка (аренда)

  • Нап   Алексей Гасилин              ФК Банка

ФК 10

Пришли

  • Защ   Радик Хайруллов                СА                   

  • Нап   Артемий Укомский             СА

  • Защ   Погос Крмзян                      FC Bus

  • Вр      Михаил Филиппов              Козлы

  • Нап    Владимир Обухов               Оренбург

  • Пзщ   Владислав Пантелеев       СА

  • Пзщ   Иван Воробьев                    DMedia

Ушли

  • Защ   Макс Грек                            Тандем

  • Защ   Цыба                                     ФК Банка

  • Вр      Паук                                       СА

  • Защ   Дмитрий Мишин                ФК Банка

  • Пзщ   Роман Симонов                  Рома

БРОУКБОЙЗ

Пришли

  • Пзщ    Руслан Розыев             Кони

  • Гл.Тр  Виталий Дьяков           Тандем

  • Защ    Сэк                                   Тандем

  • Пзщ    Эрикйано                       СА

Ушли

  • Гл.Тр  Игорь Звездин              Rocket Team

  • Защ   Амин Сулебанов            Rocket Team

  • Пзщ   Табриз Мирзоалиев     Fight Nights (аренда)

ТИТАН

Пришли

  • Нап   Валерий Соломаха                      Родина-2

  • Защ   Гасан                                               Родина Медиа

  • Защ   Степан Степанов                         Родина Медиа

  • Нап   Владислав Сиротов                    Чисто Питер

  • Пзщ   Артем Кузин                                  Космос, Долгопрудный

Ушли  

  • Вр            Александр Шепляков          СКА         

  • Защ         Гендузи                                    СКА

  • Сп. Дир  Михаил Сазанов                    СКА

  • Защ         Султан Шаулухов                   Рома

FIGHT NIGHTS

Пришли

  • Пзщ   Андрей Горбанец              Матч ТВ

  • Пзщ   Давид Бидловский          Родина Медиа

  • Пзщ   Артем Горбунов                 СА

  • Пзщ   Александр Рыжков          Космос, Долгопрудный

  • Пзщ   Табриз Мирзоалиев         БроукБойз (аренда)

  • Пзщ   Эйтан                                    2Drots (аренда)

Ушли

  • Пзщ   Владимир Забавин          Lit Energy

  • Пзщ   Артак Алексанян              СА

  • Защ   Александр Новик             СА

  • Пзщ   Ляпа                                     Торпедо, Владимир

ЧИСТО ПИТЕР

Пришли

  • Гл.Тр  Денис Бушуев                      СА

  • Вр      Геннадий Тумилович          СА

  • Вр      Владимир Мухин                 Амкал

  • Пзщ   Роман Воробьев                  СА

  • Пзщ   Владислав Кочнов              Кристалл

  • Пзщ   Владимир Победимов        СА

  • Нап    Артем Пунтус                        СА

  • Защ   Александр Киров                 СА

  • Пзщ   Корш                                        2Drots (аренда)

Ушли

  • Защ   Василий Запрягаев              Родина Медиа

  • Нап    Владислав Сиротов            Титан

  • Гл.Тр  Владислав Радимов           Чисто Питер  (играющий спортивный директор)

  • Пзщ   Шах                                          СА

  • Пзщ   Александр Соловьев          СА

СКА РОСТОВ

Пришли

  • Гл.Тр       Виталий Миллер                      FC Bus

  • Тр            Юрий Жирков                           FC Bus

  • Нап         АртПо                                          FC Bus

  • Защ        Бала JR                                        FC Bus

  • Пзщ        Арсений Капитанов                 FC Bus

  • Нап         Карат                                           Амкал

  • Пзщ        Александр Злобин                   Матч ТВ

  • Пзщ        Никита Имуллин                      Авангард, Курск

  • Защ        Егор Потапов                            Торпедо, Владимир

  • Пзщ        Никита Кирсанов                     Волга, Ульяновск

  • Защ        Сергей Обивалин                      Волгарь

  • Пзщ        Георгий Батяев                         Rocket Team

  • Защ        Гендузи                                       Титан

  • Защ        Артём Новичков                       FC Bus

  • Пзщ        Илья Дроздов                           Кони

  • Пзщ        Адис Саидкасимов                  FC Bus

  • Вр           Алексей Гамидов                      FC Bus

  • Вр           Александр Шепляков              Титан

  • Защ        Владимир Гранат                      Матч ТВ

  • Защ        Шариф Мухаммад                    СА

  • Сп. Дир  Михаил Сазанов                       СКА

  • Защ        Кирилл Набабкин                     ЦСКА

  • Нап         Алексей Щеткин                       Rocket Team

Ушли 

  • Заш     Альберт Кулаев                      СА

  • Пзщ     Вильям Опоку                        СА

  • Защ     Джуниор                                   СА

  • Защ     Эммануэль                              СА 

  • Защ     Артем Кодинец                       СА

  • Вр        Михаил Горбунов                   СА

  • Нап      Дмитрий Авраменко            СА

  • Гл.Тр   Андрей Макаров                    СА

  • Тр        Евгений Корнюхин                СА

  • Вр       Кирилл Кашеутов                   СА

  • Защ     Дмитрий Храпцов                 СА

  • Защ     Герман Основ                         СА

  • Защ     Валерий Пустовит                 СА

  • Нап      Дмитрий Отставнов             СА

  • Пзщ     Даниил Макеев                     БроукБойз

  • Вр        Давид Юрченко                      СА

  • Защ     Матвей Мартинкевич           СА

  • Нап      Ренат Гайнуллин                   Динамо, Владивосток

  • Защ     Никита Демин                        СА

  • Пзщ     Михаил Сидорин                   СА

  • Пзщ     Мераб Чихрадзе                    СА

DMEDIA

Пришли

  • Пзщ   Артем Кийко                             СА

Ушли

  • Вр      Арсений Забродский                Ислочь

  • Нап    Ясин Бара                                    Макслайн

  • Пзщ   Иван Воробьев                           ФК 10 

ФК БАНКА

Пришли

  • Пзщ      Василий Левин                        Кони

  • Нап       Текила                                        Родина Медиа (аренда)

  • Нап       Алексей Гасилин                     Родина Медиа

  • Защ      Кос                                               Народная Команда

  • Защ      Константин Митрофанов      Амкал

  • Защ      Александр Довбня                  СА

  • Пзщ      Игорь Струнин                         Эгриси (аренда)

  • Пзщ      Макс Подлужный                    Амкал

  • Вр         Александр Маменко               СА

  • Гл. Тр   Андрей Макаров                      СА

  • Защ      Фил Воронин                             Амкал

  • Пзщ      Млечный                                    Амкал

  • Пзщ      Герман Эль Класико               Амкал

  • Нап       Форзяр                                       Амкал

  • Защ      Феликс                                        Амкал

  • Пзщ      Фанки                                         Амкал

  • Защ      Андрей Зотов                           Эгриси

  • Пзщ      Глеб Алексеев                          Эгриси

  • Защ      Цыба                                           ФК 10

  • Пзщ      Никита Кашаев                         GOATS

  • Пзщ      Олег Инкин                                СА

  • Нап       Импера                                       Титан

  • Пзщ      Чужой                                          Амкал

  • Защ      Дмитрий Мишин                       ФК 10

  • Пзщ      Динияр Билялетдинов            СА

  • Нап       Дидар                                          SD Family

  • Пзщ      Лакер                                           СА

  • Защ      Олег Дражжук                            Рома

Ушли

LIT ENERGY

Пришли

  • Нап    Хантер                           Родина Медиа

  • Пзщ   Вадим Сменчугов      Эгриси (аренда)

  • Пзщ   Владимир Забавин    Fight Nights

  • Вр      Никита Сухоносов      Родина Медиа

  • Пзщ   Артем Талабко            2Drots

  • Нап   Ираклий Логуа             Амкал

  • Нап   Руслан Курбанов         Lotus

  • Пзщ   Егор Шленкин             Родина Медиа

  • Пзщ   Арсен Айрапетян        СА

  • Защ   Валерий Пустовит      СКА

  • Нап   Илья Голятов                GOATS

  • Защ   Андрей Семенов         СА

Ушли

LOTUS

Пришли

  • Нап   Кирилл Дубников       FC Bus

  • Пзщ   Илья Анохин               Rocket Team

  • Пзщ   Каджик                         FC Bus

Ушли 

  • Нап   Руслан Курбанов        Lit Energy

ROCKET TEAM

Пришли

  • Гл.Тр       Игорь Звездин                   БроукБойз

  • Защ         Амин Сулебанов                БроукБойз

  • Сп.Дир   Артем Хачатурян               БроукБойз 

  • Скаут      Самир                                   БроукБойз

  • Пзщ        Амир Натхо                         2Drots

Ушли

  • Гл.Тр  Арам Айрапетян               СА

  • Пзщ   Георгий Батяев                  СКА

  • Нап   Кинг                                       СА

  • Пзщ   Никита Дроздов                СА

  • Нап   Алексей Щеткин                 СА

  • Пзщ   Евгений Скобликов          СА

  • Вр      Никита Лобусов                  СА

  • Пзщ   Артем Докучаев                 СА

  • Пзщ   Георгий Амирханян           СА

  • Пзщ   Илья Анохин                        Lotus

  • Вр      Юрий Максимкин               СА

  • Защ   Влад Палажнов                   СА

ЭГРИСИ

Пришли

  • Гл.Тр   Антон Михашенок            СА

  • Защ     Алексей Губочкин            2Drots

  • Пзщ     Степан Коровкин             СА

  • Вр       Владислав Трубицын       Матч ТВ

Ушли

  • Пзщ   Вадим Сменчугов             Lit Energy (аренда)

  • Гл.Тр  Илья Лисицын                  Народная Команда

  • Защ    Андрей Зотов                   ФК Банка

  • Вр       Алексей Клюкин              Родина Медиа

  • Пзщ   Глеб Алексеев                   ФК Банка

  • Пзщ   Игорь Струнин                  ФК Банка (аренда)

  • Защ   Топтыга                               СА

НАРОДНАЯ КОМАНДА

Пришли

Ушли

  • Защ   Бара                                СА

РОМА

Пришли

  • Нап    Антон Гооге                        Родина Медиа

  • Защ   Султан Шаулухов              Титан

  • Пзщ   Роман Симонов                 ФК 10

  • Пзщ   Валерий Сарамутин         Тандем

Ушли

  • Вр   Родион Константинов         Енисей

  • Pfo  Олег Дражжук                       ФК Банка

ТАНДЕМ

Пришли

  • Гл.Тр  Игорь Колыванов           СА

  • Пзщ   Сергей Дурасов               Матч ТВ

  • Защ   Макс Грек                          ФК 10

Ушли

  • Защ   Виталий Дьяков             БроукБойз

  • Вр      Иван Зириков                 Динамо, Санкт-Петербург

  • Защ   Сэк                                     БроукБойз

  • Пзщ   Валерий Сарамутин      Рома

КОНИ

Пришли

  • Защ     Багдасар                     FC Bus

Ушли

  • Пзщ    Руслан Розыев            БроукБойз

  • Вр       Андрей Сорокин          Енисей-2

  • Нап     Гаджи Автомат            СиндЕкат

СИНДЕКАТ

Пришли

  • Нап    Гаджи Автомат                    Кони

  • Пзщ   Чисамба Лунгу                     СА

  • Пзщ   Олег Шатов                           СА

Ушли

Пояснения к таблице

Гл.Тр – главный тренер, Тр – тренер, Вр – вратарь, Защ – защитник, Пзщ – полузащитник, Нап – нападающий, СА – свободный агент, Сп.Дир – спортивный директор.

Раздел Медиафутбол на Спортсе

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