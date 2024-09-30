Мушвиг ушел из «Броуков», Васиченко – в Lit Energy. Таблица трансферов медиафутбола
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Трансферы после 5-го тура Кубка Медиалиги
2Drots Вр Дмитрий Ландаков СА
Амкал Пзщ Давид Папикян Сибирь
Амкал Защ Абдурахман Ахильгов СА
СКА Защ Мушвиг Рзаев БроукБойз
Lit Energy Нап Ренат Васиченко СКА
Трансферы перед Кубком Медиалиги
Пришли
Гл.Тр Виталий Панов Челябинск
Вр Виталий Ушаков FC Bus
Нап Дамир Трегулов Матч ТВ
Пзщ Дмитрий Ефремов Текстильщик
Пзщ Евгений Назаров СА
Ушли
Вр Владимир Мухин Чисто Питер
Пзщ Делима СА
Нап Карат СКА
Нап Ираклий Логуа Lit Energy
Гл.Тр Сослан Гатагов СА
Пзщ Максим Подлужный ФК Банка
Защ Фил Воронин ФК Банка
Пзщ Млечный ФК Банка
Пзщ Герман Эль Класико ФК Банка
Нап Форзяр ФК Банка
Защ Феликс ФК Банка
Пзщ Фанки ФК Банка
Пзщ Чужой ФК Банка
Пришли
Ушли
Вр Андрей Бондарь Спартак, Тамбов
Защ Алексей Губочкин Эгриси
Пзщ Артем Талабко Lit Energy
Пзщ Амир Натхо Rocket Team
Пзщ Корш Чисто Питер (аренда)
Защ Вагабонд Народная Команда (аренда)
Пзщ Эйтан Fight Nights (аренда)
Пришли
Нап Вячеслав Шакир Козлы
Нап Андрей Панюков СА
Вр Алексей Клюкин Эгриси
Защ Гиоргий Бабунашвили СА
Нап Павел Кудряшов СА
Пзщ Сид СКА
Защ Василий Запрягаев Чисто Питер
Нап Гуди GOATS
Вр Александр Алексеев СА
Ушли
Защ Гасан Рустамов Титан
Нап Антон Гооге Рома
Нап Тимур Жамалетдинов Шинник
Пзщ Егор Шленкин Lit Energy
Защ Степан Степанов Титан
Пзщ Давид Бидловский Fight Nights
Нап Ахмед Абдельааль СА
Защ Витва СА
Нап Хантер Lit Energy
Вр Никита Сухоносов Lit Energy (аренда)
Нап Текила ФК Банка (аренда)
Нап Алексей Гасилин ФК Банка
Пришли
Защ Радик Хайруллов СА
Нап Артемий Укомский СА
Защ Погос Крмзян FC Bus
Вр Михаил Филиппов Козлы
Нап Владимир Обухов Оренбург
Пзщ Владислав Пантелеев СА
Пзщ Иван Воробьев DMedia
Ушли
Пришли
Пзщ Руслан Розыев Кони
Гл.Тр Виталий Дьяков Тандем
Защ Сэк Тандем
Пзщ Эрикйано СА
Ушли
Гл.Тр Игорь Звездин Rocket Team
Защ Амин Сулебанов Rocket Team
Пзщ Табриз Мирзоалиев Fight Nights (аренда)
Пришли
Нап Валерий Соломаха Родина-2
Защ Гасан Родина Медиа
Защ Степан Степанов Родина Медиа
Нап Владислав Сиротов Чисто Питер
Пзщ Артем Кузин Космос, Долгопрудный
Ушли
Пришли
Пзщ Андрей Горбанец Матч ТВ
Пзщ Давид Бидловский Родина Медиа
Пзщ Артем Горбунов СА
Пзщ Александр Рыжков Космос, Долгопрудный
Пзщ Табриз Мирзоалиев БроукБойз (аренда)
Пзщ Эйтан 2Drots (аренда)
Ушли
Пзщ Владимир Забавин Lit Energy
Пзщ Артак Алексанян СА
Защ Александр Новик СА
Пзщ Ляпа Торпедо, Владимир
Пришли
Гл.Тр Денис Бушуев СА
Вр Геннадий Тумилович СА
Вр Владимир Мухин Амкал
Пзщ Роман Воробьев СА
Пзщ Владислав Кочнов Кристалл
Пзщ Владимир Победимов СА
Нап Артем Пунтус СА
Защ Александр Киров СА
Пзщ Корш 2Drots (аренда)
Ушли
Защ Василий Запрягаев Родина Медиа
Нап Владислав Сиротов Титан
Гл.Тр Владислав Радимов Чисто Питер (играющий спортивный директор)
Пзщ Шах СА
Пзщ Александр Соловьев СА
Пришли
Гл.Тр Виталий Миллер FC Bus
Тр Юрий Жирков FC Bus
Нап АртПо FC Bus
Защ Бала JR FC Bus
Пзщ Арсений Капитанов FC Bus
Нап Карат Амкал
Пзщ Александр Злобин Матч ТВ
Пзщ Никита Имуллин Авангард, Курск
Защ Егор Потапов Торпедо, Владимир
Пзщ Никита Кирсанов Волга, Ульяновск
Защ Сергей Обивалин Волгарь
Пзщ Георгий Батяев Rocket Team
Защ Гендузи Титан
Защ Артём Новичков FC Bus
Пзщ Илья Дроздов Кони
Пзщ Адис Саидкасимов FC Bus
Вр Алексей Гамидов FC Bus
Вр Александр Шепляков Титан
Защ Владимир Гранат Матч ТВ
Защ Шариф Мухаммад СА
Сп. Дир Михаил Сазанов СКА
Защ Кирилл Набабкин ЦСКА
Нап Алексей Щеткин Rocket Team
Ушли
Заш Альберт Кулаев СА
Пзщ Вильям Опоку СА
Защ Джуниор СА
Защ Эммануэль СА
Защ Артем Кодинец СА
Вр Михаил Горбунов СА
Нап Дмитрий Авраменко СА
Гл.Тр Андрей Макаров СА
Тр Евгений Корнюхин СА
Вр Кирилл Кашеутов СА
Защ Дмитрий Храпцов СА
Защ Герман Основ СА
Защ Валерий Пустовит СА
Нап Дмитрий Отставнов СА
Пзщ Даниил Макеев БроукБойз
Вр Давид Юрченко СА
Защ Матвей Мартинкевич СА
Нап Ренат Гайнуллин Динамо, Владивосток
Защ Никита Демин СА
Пзщ Михаил Сидорин СА
Пзщ Мераб Чихрадзе СА
Пришли
Пзщ Артем Кийко СА
Ушли
Вр Арсений Забродский Ислочь
Нап Ясин Бара Макслайн
Пзщ Иван Воробьев ФК 10
Пришли
Пзщ Василий Левин Кони
Нап Текила Родина Медиа (аренда)
Нап Алексей Гасилин Родина Медиа
Защ Кос Народная Команда
Защ Константин Митрофанов Амкал
Защ Александр Довбня СА
Пзщ Игорь Струнин Эгриси (аренда)
Пзщ Макс Подлужный Амкал
Вр Александр Маменко СА
Гл. Тр Андрей Макаров СА
Защ Фил Воронин Амкал
Пзщ Млечный Амкал
Пзщ Герман Эль Класико Амкал
Нап Форзяр Амкал
Защ Феликс Амкал
Пзщ Фанки Амкал
Защ Андрей Зотов Эгриси
Пзщ Глеб Алексеев Эгриси
Защ Цыба ФК 10
Пзщ Никита Кашаев GOATS
Пзщ Олег Инкин СА
Нап Импера Титан
Пзщ Чужой Амкал
Защ Дмитрий Мишин ФК 10
Пзщ Динияр Билялетдинов СА
Нап Дидар SD Family
Пзщ Лакер СА
Защ Олег Дражжук Рома
Ушли
Пришли
Нап Хантер Родина Медиа
Пзщ Вадим Сменчугов Эгриси (аренда)
Пзщ Владимир Забавин Fight Nights
Вр Никита Сухоносов Родина Медиа
Пзщ Артем Талабко 2Drots
Нап Ираклий Логуа Амкал
Нап Руслан Курбанов Lotus
Пзщ Егор Шленкин Родина Медиа
Пзщ Арсен Айрапетян СА
Защ Валерий Пустовит СКА
Нап Илья Голятов GOATS
Защ Андрей Семенов СА
Ушли
Пришли
Нап Кирилл Дубников FC Bus
Пзщ Илья Анохин Rocket Team
Пзщ Каджик FC Bus
Ушли
Нап Руслан Курбанов Lit Energy
Пришли
Гл.Тр Игорь Звездин БроукБойз
Защ Амин Сулебанов БроукБойз
Сп.Дир Артем Хачатурян БроукБойз
Скаут Самир БроукБойз
Пзщ Амир Натхо 2Drots
Ушли
Гл.Тр Арам Айрапетян СА
Пзщ Георгий Батяев СКА
Нап Кинг СА
Пзщ Никита Дроздов СА
Нап Алексей Щеткин СА
Пзщ Евгений Скобликов СА
Вр Никита Лобусов СА
Пзщ Артем Докучаев СА
Пзщ Георгий Амирханян СА
Пзщ Илья Анохин Lotus
Вр Юрий Максимкин СА
Защ Влад Палажнов СА
Пришли
Гл.Тр Антон Михашенок СА
Защ Алексей Губочкин 2Drots
Пзщ Степан Коровкин СА
Вр Владислав Трубицын Матч ТВ
Ушли
Пзщ Вадим Сменчугов Lit Energy (аренда)
Гл.Тр Илья Лисицын Народная Команда
Защ Андрей Зотов ФК Банка
Вр Алексей Клюкин Родина Медиа
Пзщ Глеб Алексеев ФК Банка
Пзщ Игорь Струнин ФК Банка (аренда)
Защ Топтыга СА
Пришли
Гл.Тр Илья Лисицын Эгриси
Нап Денис Имедадзе Матч ТВ
Защ Никита Польщиков Матч ТВ
Защ Вагабонд Народная Команда
Ушли
Защ Бара СА
Пришли
Нап Антон Гооге Родина Медиа
Защ Султан Шаулухов Титан
Пзщ Роман Симонов ФК 10
Пзщ Валерий Сарамутин Тандем
Ушли
Пришли
Ушли
Защ Виталий Дьяков БроукБойз
Вр Иван Зириков Динамо, Санкт-Петербург
Защ Сэк БроукБойз
Пзщ Валерий Сарамутин Рома
Пришли
Защ Багдасар FC Bus
Ушли
Пзщ Руслан Розыев БроукБойз
Вр Андрей Сорокин Енисей-2
Нап Гаджи Автомат СиндЕкат
Пришли
Ушли
Пояснения к таблице
Гл.Тр – главный тренер, Тр – тренер, Вр – вратарь, Защ – защитник, Пзщ – полузащитник, Нап – нападающий, СА – свободный агент, Сп.Дир – спортивный директор.