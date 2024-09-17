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Президент Медиалиги предложил РФС спор: сборная МФЛ сыграет с Россией, если «Амкал» победит «Аланию» в Кубке

Николай Осипов готов к спору с РФС на матч против сборной России.

Дмитрий Кортава: «Было бы прикольно, если бы Коля поспорил с Максимом Львовичем Митрофановым или с кем-то из РФС».

Николай Осипов: «Мне кажется, будет хороший спор – если «Амкал» выиграет у «Алании», то мы точно играем в 2025 году со сборной России. Если выиграет «Алания», то не играем. Я готов!

Насколько реален матч сборной России со сборной Медиалиги вне контекста спора? 50 на 50. Если раньше было 30 на 70 в пользу того, что нет, то сейчас ближе к пополам».

Дмитрий Кортава: «Подтверждаю. Как будто бы идет сближение. Очень было бы круто, если бы так совпало, что не нашлись бы соперники сборной России на ноябрьское окно. Был бы праздник футбола, свои 40-50 тысяч мы бы на этот матч железно собрали.

Главное, не упустить момент, когда уже нет смысла в этой игре. Как будто сейчас все подходит к пику, что надо играть».

Недавно президент РФС Александр Дюков назвал матч сборной Winline Медиалиги против сборной России «неинтересным со спортивной точки зрения».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: шоу «Это медиафутбол, бро»
logoФОНБЕТ Кубок России
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
logoАлександр Дюков
logoДмитрий Кортава
logoАлания Владикавказ
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
Сборная Медиалиги
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