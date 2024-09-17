Президент Медиалиги предложил РФС спор: сборная МФЛ сыграет с Россией, если «Амкал» победит «Аланию» в Кубке
Дмитрий Кортава: «Было бы прикольно, если бы Коля поспорил с Максимом Львовичем Митрофановым или с кем-то из РФС».
Николай Осипов: «Мне кажется, будет хороший спор – если «Амкал» выиграет у «Алании», то мы точно играем в 2025 году со сборной России. Если выиграет «Алания», то не играем. Я готов!
Насколько реален матч сборной России со сборной Медиалиги вне контекста спора? 50 на 50. Если раньше было 30 на 70 в пользу того, что нет, то сейчас ближе к пополам».
Дмитрий Кортава: «Подтверждаю. Как будто бы идет сближение. Очень было бы круто, если бы так совпало, что не нашлись бы соперники сборной России на ноябрьское окно. Был бы праздник футбола, свои 40-50 тысяч мы бы на этот матч железно собрали.
Главное, не упустить момент, когда уже нет смысла в этой игре. Как будто сейчас все подходит к пику, что надо играть».
Недавно президент РФС Александр Дюков назвал матч сборной Winline Медиалиги против сборной России «неинтересным со спортивной точки зрения».
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