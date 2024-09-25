«Зарабатывать для страны, чтобы платить пенсию Луневу, будет аудитория, которая смотрит медиафутбол. Нельзя недооценивать молодежь». Осипов о словах вратаря

Николай Осипов ответил на высказывание Андрея Лунева о Медиалиге.

«Вторая важная история, которую тоже господин Лунев недооценивает, мало понимает или разбирается, что для него может быть и нормально, потому что он профессиональный футболист и его дело – мячи отбивать, а не внутри общественной повестки находиться, – внимание молодой аудитории.

Той аудитории, которая завтра этого господина Лунева будет кормить, потому что именно эти люди будут зарабатывать деньги для страны, чтобы платить пенсию господину Луневу, эта аудитория сейчас с удовольствием приходит и смотрит за медиафутболом. Поэтому недооценивать молодежь, а я уверен, у него есть свои собственные дети, активную и взрослеющую прослойку нашего общества ни в коем случае нельзя. Эти люди сейчас смотрят медиафутбол гораздо больше, чем футбол профессиональны.

Поэтому если мы живем одним днем здесь и сейчас, тогда высказывания господина Лунева понятны. Но мне кажется, что крайне мало найдется людей, кто не задумывается о том, что будет завтра. А завтра эти люди повзрослеют, а не постареют, как аудитория, которая следит за господином Луневым.

Тогда эта аудитория придет в профессиональный футбол, и я более чем убежден, вряд ли будет помнить такого вратаря, потому что в их детстве Дима Сычев и Ваня Зириков были лучше, чем Лунев, а в будущем появятся куда более выдающиеся футболисты, чем те, кто называет руководство РФС и огромную массу людей сумасшедшими, только потому что стадионы заполняются на ранних стадиях Кубка России благодаря участию там команд из медиафутбола», – сказа президент Медиалиги .

Недавно Андрей Лунев выступил против участия медиафутбольных клубов в Фонбет Кубке России, назвав это «бредом сумасшедшего».