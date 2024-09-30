«Мечтаю увидеть бой Широкова и арбитра Данте». Дурасов о турнире по ММА среди медиафутболистов

Сергей Дурасов хочет увидеть бой Романа Широкова и судьи Данте.

На прошлой неделе президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев анонсировал турнир по ММА среди медиафутболистов.

«В бойцовском турнире Камила Гаджиева мечтаю увидеть бой Романа Широкова и арбитра Данте», – написал комментатор «Матч ТВ » Дурасов .

В 2020 году в матче турнира МКС между «Матч ТВ» и «Ничего Обычного » Широков избил арбитра Никиту Данченкова (Данте).

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Бойцовский турнир среди медиафутболистов пройдет в марте 2025 года. Организаторы принимают заявки на участие до 31 октября.

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