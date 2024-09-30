«Мечтаю увидеть бой Широкова и арбитра Данте». Дурасов о турнире по ММА среди медиафутболистов
На прошлой неделе президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев анонсировал турнир по ММА среди медиафутболистов.
«В бойцовском турнире Камила Гаджиева мечтаю увидеть бой Романа Широкова и арбитра Данте», – написал комментатор «Матч ТВ» Дурасов.
В 2020 году в матче турнира МКС между «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» Широков избил арбитра Никиту Данченкова (Данте).
Экс-капитану сборной России назначили 100 часов обязательных работ и 100 тысяч рублей компенсации за моральный вред.
Бойцовский турнир среди медиафутболистов пройдет в марте 2025 года. Организаторы принимают заявки на участие до 31 октября.
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