Камил Гаджиев анонсировал турнир по ММА среди медиафутболистов

Президент Fight Nights рассказал о турнире по единоборствам для медиафутболистов.

Турнир пройдет в марте 2025 года. Всего будет организовано десять боев. Для участия в соревновании необязательно иметь статус «Медиа».

«Не секрет, что каждая команда, если ты не «Амкал» или 2Drots, находится в поиске своего собственного стиля. У нас с этим есть проблема. Почему? Потому что простые вещи, когда ты с кем-то поругался или с тобой кто-то поругался – с нами не работают. Никто не хочет с нами ругаться, мы тоже не хотим. Но тему единоборств, в самом лучшем смысле этого слова, как раз мы должны поддерживать.

Засим, я объявляю турнир по смешанным единоборствам среди медиафутболистов. Турнир пройдет в марте. Будет достаточно времени для подготовки после футбольного сезона. При этом до старта нового сезона будет больше месяца. Для всего медиафутбола, я думаю, это будет отличный движ. Десять боев – только медиафутболисты. Погнали», – сказал Камил Гаджиев.

Ранее Райзен вызвал Укола на бой из-за порванной футболки «БроукБойз». Президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил , что готов провести этот поединок.

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