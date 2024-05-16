Бой Райзена и Укола может не состояться. Защитник GOATS запросил слишком большой гонорар в 3 млн рублей

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев деньги брань Winline Медиалига GOATS БроукБойз Fight Nights «Райзен» Артем Кузьмин Дмитрий Шишков «Укол» Антон Петровский Медиафутбол

Укол попросил 3 млн рублей за бой с Райзеном.

Ранее Райзен вызвал Укола на бой из-за порванной футболки «БроукБойз». Президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что готов провести этот бой.

Защитник GOATS сказал, что хочет получить гонорар в 3 миллиона за бой против Райзена.

Президент «Броуков» не был согласен с этой суммой: «Увидел, что Укол просит 3 миллиона. Ладно, Укол, иди на ###».

Спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков заявил, что этот гонорар слишком большой и бой может не состояться: «Видимо, бой отменяется. Все будет только на словах! Обидненько... 3 миллиона никто платить Уколу не будет».

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