Бой Райзена и Укола может не состояться. Защитник GOATS запросил слишком большой гонорар в 3 млн рублей

Укол попросил 3 млн рублей за бой с Райзеном.

Ранее Райзен вызвал Укола на бой из-за порванной футболки «БроукБойз». Президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что готов провести этот бой.

Защитник GOATS сказал, что хочет получить гонорар в 3 миллиона за бой против Райзена.

Президент «Броуков» не был согласен с этой суммой: «Увидел, что Укол просит 3 миллиона. Ладно, Укол, иди на ###».

Спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков заявил, что этот гонорар слишком большой и бой может не состояться: «Видимо, бой отменяется. Все будет только на словах! Обидненько... 3 миллиона никто платить Уколу не будет».