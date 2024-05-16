«Если они дойдут до клетки, то буду болеть за Артема. Он сильнее духом». Спортивный директор Fight Nights Шишков высказался о бое Райзен – Укол
Дмитрий Шишков высказался о потенциальном бое Райзена и Укола.
Ранее Райзен вызвал Укола на бой из-за порванной футболки «БроукБойз».
– Камил Гаджиев сказал, что ему интересен бой Райзена и Укола. Интересна ли тебе эта история после крутого боя Райзен – Сибскана?
– Немного не понимаю разницу по весу и росту.
– Укол сильно выше.
– Ну, да. Но это тоже не показатель. У меня есть друзья бойцы, которые были и сильно выше, и сильно ниже в бою. Надо понять по весу.
А так – это хороший бой. У них есть взаимная нелюбовь, идущая еще с «Амкала». Есть еще момент по Уколу и Чужому.
Мне кажется, что это интересный бой. Если они реально дойдут до клетки... Хороший бой. Недооценивать Райзена тоже не нужно, это показал его бой с Сибсканой.
Если у них будет такой же негатив, как был у Райзена с Сибсканой, то может получиться хороший бой.
– Укол выше, больше весит, даже, кажется, чем-то занимался. Кто для тебя фаворит?
– Честно, занимался Укол или нет... Много прецедентов у меня было, когда люди хорошо били по лапам, но выходили на бой и обсирались.
Если говорить о том, за кого я буду болеть – буду болеть за Артема. Он сильнее духом. Из-за своего упорства, духа, если они дойдут до клетки, Райзен может выиграть, – заявил спортивный директор Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса Степану Кашинцеву.