Роман Широков избил судью во время любительского матча. С арбитром работают врачи

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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков стал участником конфликта во время матча любительских команд.

Как пишет журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров, экс-хавбек «Зенита» и «Спартака» избил судью во время игры.

Сейчас пострадавшему снимают побои, он будет обращаться в полицию.

У судьи разбито лицо, Широков бил его ногами. С арбитром работает скорая.

Отмечается, что когда оператор подбежал, чтобы снять эпизод, экс-хавбек «Спартака» Андрей Тихонов, также участвовавший в матче, сказал: «Не снимай, ####### (придурок)». 

Фото: телеграм Дмитрия Егорова

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