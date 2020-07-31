Роман Широков избил судью во время любительского матча. С арбитром работают врачи

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков стал участником конфликта во время матча любительских команд.

Как пишет журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров, экс-хавбек и избил судью во время игры.

Сейчас пострадавшему снимают побои, он будет обращаться в полицию.

У судьи разбито лицо, Широков бил его ногами. С арбитром работает скорая.

Отмечается, что когда оператор подбежал, чтобы снять эпизод, экс-хавбек «Спартака» Андрей Тихонов, также участвовавший в матче, сказал: «Не снимай, ####### (придурок)».

Фото: телеграм Дмитрия Егорова