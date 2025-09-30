Млечный о «Банке»: «Пока на паузе в плане тренировок. Нам предстоит разговор со спонсорами»

Иван Млечный рассказал о будущем «Альфа-Банки».

«4 игры – 4 поражения. Провал? Была задача хотя бы одну стадию нижней сетки пройти. Попался один из самых серьезных соперников. Конечно, хотелось, чтобы по-другому все было.



Что дальше? Пока на паузе в плане тренировок. Соберемся, раздадим зарплаты. Поговорим с Колей Осиповым о планах лиги. Знаю, что какие-то вещи планируются до конца года, в которых мы должны участвовать. Не падаем духом.

Сейчас нам предстоит разговор со спонсорами. Будем разговаривать, чтобы выстраивать отношения вдолгую, а не так, чтобы собираться за месяц до турнира», – сказал президент команды в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

СКА обыграл «Банку» в матче дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги (5:0) и выбил ее из турнира.