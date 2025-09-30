0

Млечный о «Банке»: «Пока на паузе в плане тренировок. Нам предстоит разговор со спонсорами»

Иван Млечный рассказал о будущем «Альфа-Банки».

«4 игры – 4 поражения. Провал? Была задача хотя бы одну стадию нижней сетки пройти. Попался один из самых серьезных соперников. Конечно, хотелось, чтобы по-другому все было.

Что дальше? Пока на паузе в плане тренировок. Соберемся, раздадим зарплаты. Поговорим с Колей Осиповым о планах лиги. Знаю, что какие-то вещи планируются до конца года, в которых мы должны участвовать. Не падаем духом.

Сейчас нам предстоит разговор со спонсорами. Будем разговаривать, чтобы выстраивать отношения вдолгую, а не так, чтобы собираться за месяц до турнира», – сказал президент команды в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

СКА обыграл «Банку» в матче дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги (5:0) и выбил ее из турнира.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoМлечный
logoWinline Медиалига
logoАльфа-Банка
logoWinline Кубок Медиалиги
logoСКА Ростов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Писарский разрывает в СКА Басты: пять голов (лучший бомбардир Кубка), на спине – Игрок
сегодня, 16:00
Судья должен был удалить Писарского и Герчикова в матче против «Банки», решили эксперты VARVARов
сегодня, 11:15Фото
«Писарского удалять нельзя. «Варвары» скажут, что это удаление. ##### это шоу нужно тогда?». Дато о судействе матча «Альфа-Банка» – СКА
127 сентября, 18:43
«Писарский встает и бьет локтем человеку в лицо. Арбитр – трус, так как не удалил его». Гасилин о грубой игре нападающего СКА
1027 сентября, 17:24
Между Овчинниковым и Бастой произошла словесная перепалка во время матча Медиалиги
5727 сентября, 16:30
Главные новости
Дмитрий Егоров: «Мне звонит чувак, говорит: «Готовы привезти Балотелли. Зарплата? 10 млн рублей в месяц»
18сегодня, 18:30
Президент Медиалиги о запрете на добивание пенальти: «Здорово, что профессиональный футбол к этому приходит. Тайм-ауты могут стать следующим нововведением»
19сегодня, 17:07
Владимир Соловьев про Нани в Медиалиге: «Португальский пенсионер дает автографы, наши детишки с ним фотографируются! Вы серьезно? Ох, как не хватает СМЕРШа»
109сегодня, 15:23
Дмитрий Егоров получил премию «Добряк на вайбе» – за преданность и любовь к родному клубу
2сегодня, 15:16
«#### я в рот ехать в 10 утра, там пробки». «Броуки» упрекнули Кузнецова за пропуск тренировки
3сегодня, 13:10
Судья должен был удалить Писарского и Герчикова в матче против «Банки», решили эксперты VARVARов
сегодня, 11:15Фото
«######## штаб». Всего три игрока «Броуков» написали Кузнецову после отставки – и никто из тренерского штаба
3сегодня, 09:05
«Перекрывает, и ничего не можешь с этим поделать». Егоров об эмоциях во время матчей
вчера, 20:16
Глава МФЛ Осипов: «Организация финала на «Газпром Арене» дороже в 1,5-2 раза, чем в Китае»
16вчера, 18:59
2Drots сыграет с «СиндЕкатом» на «Москвиче», «Амкал» – против Lit Energy в спортивном городке «Лужники». Расписание Кубка Лиги
вчера, 17:35
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
3вчера, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58
Экс-форвард «Рубина» Деспотович близок к переходу в 2Drots из Медиалиги
427 сентября, 12:11
Семин про слова Егорова о лимите на плохой футбол: «Хороший футбол, если разыгрывают от вратаря? Даже «Ман Сити» так не играет. Нужно искать проблемы у себя»
627 сентября, 10:13
Экс-хавбек «Урала» Бикфалви в заявке «СиндЕката» на Кубок Медиалиги
126 сентября, 19:31
«Взлетели, через 20 минут в мотор попала шаровая молния. Помню только удар и черный дым». Кузнецов дважды мог разбиться на самолете
426 сентября, 18:01
Дмитрий Егоров: «Я тоже хотел бы сыграть в Кубке России. Медийные ребята из «Амкал» не могут сделать и 20% того, что могу я»
226 сентября, 17:24
Сергей Ташуев: «Мне неинтересно работать в Медиалиге. Сегодня у меня другие приоритеты»
526 сентября, 14:13
Алексей Гасилин: «Черчесов и «Спартак» – идеальный симбиоз. Клубу нужен сильный тренер»
1626 сентября, 11:47