«Да, влетели в мадридскую стену, но бились как тигры! Не зассали играть в футбол». Сибскана о «Кайрате»
Андрей Сибскана похвалил «Карат» за смелый футбол в матче с «Реалом».
«Да, влетели в мадридскую стену и разбили себе ########## (лицо), но бились как тигры! Респект, что не зассали играть в футбол и были нацелены на ворота!
Не закрылись в глухой обороне, чтобы терпеть, а именно пытались футболить. Вот бы в Медиалиге также смело бы играли все. Впечатлили Хейсен и Мбаппе.
Разочаровали зрители на стадионе: слабо поддерживали и начали тянуться к выходу еще до окончания игры. Но праздник все же удался, рахмет Казахстану», – написал экс-капитан «Амкала».
«Кайрат» проиграл «Реалу» (0:5) в игре группового этапа Лиги чемпионов.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Андрея Сибсканы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости