«Если бы забил, была бы фантастика». Вратарь «Амкала» Швагирев о поражении «Алании»
«Обидно вылетать по такой игре, где могли побеждать. Очень много моментов не удалось реализовать. Хотелось дойти до команд РПЛ.
Пропустили со своей ошибки в центре поля. Не хватило надежности на своей половине. Команды уровня ФНЛ наказывают за такое. «Алания» всегда была крепкой командой. У них семейный вайб, сплоченный коллектив. Всегда играют в интересный футбол. Я бы не сказал, что это слабая «Алания». Хорошая команда уровня ФНЛ. У них были трудности, но думаю, они изменят положение в таблице.
Вратарь у них здорово сыграл. Хотелось бы его выделить. Пару раз очень хорошие сэйвы были. В конце пришел в их штрафную. Но чуть-чуть сил не хватило. Недопрыгнул как будто бы. Хороший момент. Обидно. Если бы забил, была бы фантастика», – рассказал голкипер «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
«Алания» обыграла «Амкал» (1:0) в 4-м раунде Пути регионов Кубка России.
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