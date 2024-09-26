«Если бы забил, была бы фантастика». Вратарь «Амкала» Швагирев о поражении «Алании»

Максим Швагирев высказался о вылете из Кубка России от «Алании».

«Обидно вылетать по такой игре, где могли побеждать. Очень много моментов не удалось реализовать. Хотелось дойти до команд РПЛ .

Пропустили со своей ошибки в центре поля. Не хватило надежности на своей половине. Команды уровня ФНЛ наказывают за такое. «Алания » всегда была крепкой командой. У них семейный вайб, сплоченный коллектив. Всегда играют в интересный футбол. Я бы не сказал, что это слабая «Алания». Хорошая команда уровня ФНЛ. У них были трудности, но думаю, они изменят положение в таблице.

Вратарь у них здорово сыграл. Хотелось бы его выделить. Пару раз очень хорошие сэйвы были. В конце пришел в их штрафную. Но чуть-чуть сил не хватило. Недопрыгнул как будто бы. Хороший момент. Обидно. Если бы забил, была бы фантастика», – рассказал голкипер «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Алания» обыграла «Амкал» (1:0) в 4-м раунде Пути регионов Кубка России.